El Elche despide a Rafa Mir tras su condena a ocho años de cárcel por agresión sexual

El Elche CF ha emitido este jueves un comunicado oficial en el que anuncia la ejecución de la cláusula de extinción del acuerdo de cesión y del contrato laboral que unía a la entidad con el delantero murciano Rafa Mir. Esta medida, que había sido pactada de forma previa tanto con el jugador como con el club propietario de sus derechos, supone el punto y final a la etapa del atacante en el estadio Martínez Valero.

La decisión de la directiva ilicitana se produce apenas unos días después de que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia dictara sentencia contra el futbolista. El pasado lunes, el tribunal le impuso una pena de ocho años y medio de prisión como autor de un delito de agresión sexual y otro de lesiones, unos hechos que tuvieron lugar durante la etapa en la que defendía la camiseta del equipo valencianista. La gravedad de la resolución judicial ha precipitado los acontecimientos y ha obligado a la cúpula directiva a tomar cartas en el asunto para desvincularse por completo del infractor.

Aunque en su texto oficial la institución franjiverde no ha especificado de forma detallada que la rescisión contractual se deba exclusivamente al fallo judicial, el contexto resulta insoslayable. En la misma nota informativa, el club manifiesta de manera contundente su posición cívica e institucional. Así, la directiva señala que "condena de forma rotunda cualquier acto de violencia" y reitera su más absoluto respeto al procedimiento legal en el que todavía se encuentra inmerso el deportista, manteniendo en todo momento la prudencia que exige un escenario tan delicado.

En el plano estrictamente deportivo, la salida precipitada del delantero supone un contratiempo notable para la planificación de la plantilla. Hasta el momento de su despido, el murciano se había consolidado como una pieza importante en el esquema táctico y figuraba como el segundo máximo goleador del equipo en la presente temporada. Su capacidad ofensiva y su presencia en el área rival habían aportado puntos vitales al conjunto ilicitano, que ahora deberá buscar alternativas en su frente de ataque para suplir esta sensible e inesperada baja.

Tras la ruptura oficial del vínculo laboral, el futuro inmediato del jugador pasa por regresar a la disciplina del Sevilla FC, club con el que todavía mantiene un contrato en vigor tras quedar extinguida anticipadamente su cesión. A partir de este momento, será la entidad hispalense la que deba afrontar la compleja papeleta administrativa y legal que rodea al futbolista. La directiva andaluza tendrá que decidir cuáles son los siguientes pasos a dar ante una condena de cárcel tan severa que amenaza con truncar de forma definitiva su carrera profesional en la élite del fútbol nacional.