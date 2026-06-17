El emotivo homenaje de Portugal a Diogo Jota en el Mundial

La selección portuguesa comienza su camino en el Mundial 2026 ante República Democrática del Congo y lo hace con un recuerdo muy especial. Los futbolistas portarán durante el torneo una pulsera en recuerdo a su compañero Diogo Jota.

El jugador luso falleció a los 28 años el 3 de julio de 2025 en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora. Diogo Jota viajaba con su hermano André Jota, quien también era futbolista profesional del Penafiel y perdió la vida en el suceso a los 25 años.

Desde el primer momento, el futbolista –que se encontraba en las filas del Liverpool– ha estado en la memoria de todo Portugal y ha sido una fuente de inspiración. Incluso, durante el anuncio de los convocados para la Copa del Mundo su nombre apareció en la lista. Para la cita, el primer ministro portugués, Luis Montenegro, les regaló a todos los integrantes de la selección una pulsera.

"La historia de la pulsera se remonta a cuando fuimos a reunirnos con el primer ministro Montenegro. Nos regaló esta pulsera y se aseguró de que fuera una que pudiéramos llevar en el campo. Cumple con todos los requisitos para poder salir al campo con ella. Lleva los nombres de todos los jugadores, además del nombre especial de Diogo Jota", explicó Vitinha en rueda de prensa.

Dentro de las 17 Reglas de Juego de la IFAB existe una en la que se establece que los jugadores no pueden llevar nada que pueda considerarse peligroso como "pulseras, anillos, collares, pendientes, bandas de cuero o goma" y deben retirarse. Sin embargo, en esta ocasión no habrá inconveniente: "Nos dejó elegir si queríamos usarla o no, y cómo: durante el día o en el campo. La recibimos con mucho cariño y decidimos usarla", matizó el centrocampista del PSG.

Antes de iniciar la aventura en Estados Unidos, México y Canadá, Antonio José Seguro, el presidente de Portugal, también transmitió un mensaje a la plantilla cargado de emoción: "Jueguen unos por otros, trabajen unos por otros. Jueguen y trabajen también en memoria de nuestro Diogo Jota", aseguró.