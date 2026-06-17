El monumental enfado de Cerezo por Julián Álvarez y su lapsus: "Julián López es del Atlético"

Enrique Cerezo suele tener lapsus como el que ha tenido hoy, pero aparte de eso el mensaje que ha dejado es de enfado, hastío y aburrimiento. Todo el mundo se quedará con que el presidente del Atlético de Madrid ha llamado Julián López a Julián Álvarez, pero también hubo un momento de claro enfado del dirigente rojiblanco.

Este fue el momento:

"JULIÁN LÓPEZ es jugador del Atlético de Madrid. El que quiera a JULIÁN LÓPEZ, que vea el contrato y si le interesa, que se lo lleve". Enrique Cerezo, presidente del Atlético. 😅 pic.twitter.com/y0w7oy6aaf — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 17, 2026

"Sí, llegó la oferta del Real Madrid de Florentino y ya sabéis lo que se dijo al Real Madrid. Queréis repetir continuamente esto y uno ya se cansa. Julián López es jugador del Atlético, y el que quiera a Julián López que venga, vea el contrato y si le interesa se lo llevará; y si no le interesa, no se lo llevará", comentó Cerezo visiblemente enfadado.

Sobre el caso Julián Álvarez, ya lo hemos comentado en Libertad Digital con información contrastada. "Es falso. Lo único cierto de esa información es que no está en venta y que contamos con él para el próximo año", nos confirmó el Atlético de Madrid a preguntas de Libertad Digital sobre la posible venta de Julián.

Además, el Atlético de Madrid mantiene que este tipo de informaciones nunca son contrastadas con el club porque son interesadas y favorables a la presión mediática de otros equipos.