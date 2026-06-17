Un hat-trick para elevarse a lo más alto. El debut de Argentina en el Mundial 2026 estuvo marcado por la actuación de Lionel Messi. El astro argentino anotó tres goles que no solo sirvieron para conseguir la victoria sino que permitieron al '10' entrar por la puerta grande en la historia de los Mundiales.

Messi iguala al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador histórico en el torneo al llegar a la cifra de 16 goles. Lo hizo el mismo día que celebraba su partido número 200 con la albiceleste y elevó sus registros personales a 120 tantos con la camiseta de la selección.

El ocho veces Balón de Oro abrió el marcador en el minuto 17 tras definir desde la frontal a pase de Rodrigo de Paul. En la segunda parte ampliaría la ventaja de Argentina, primero aprovechando un rechace después del disparo de Alexis Mac Allister y finalmente con un remate desde la frontal, asistido por Nicolás González. Antes de todo esto, Messi anotó en el minuto 4 de partido, pero la acción fue invalidada por fuera de juego.

Si te has quedado despierto, has visto historia Si te acabas de levantar, vas a ver historia 🔟 🇦🇷 LEO MESSI #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YdDPJtCkOP — DAZN España (@DAZN_ES) June 17, 2026

En la élite goleadora

Con los 16 goles alcanzados se colocó por encima de Miroslav Klose –que participó en los Mundiales de 2002, 2006, 2010 y 2014– y adelantó al brasileño Ronaldo Nazário –15 goles– y al alemán Gerd Müller –14 tantos–. En cuarta posición e igualado con Müller se encuentra Kylian Mbappé. El delantero galo anotó horas antes un doblete ante la selección de Senegal.

Cerrando el top 5 de esta lista de máximos goleadores en Mundiales se encuentra el francés Just Fontaine –13 tantos– y se queda fuera el brasileño Pelé –12 goles–. En todo caso, por el momento, Kylian Mbappé es el único futbolista que puede arrebatar el récord a Messi. Ambos comparten ser los únicos capaces de anotar un hat-trick en un Mundial siendo vigentes campeones del mundo.

El inicio del 'u00faltimo baile' de la estrella argentina también añadió otras marcas históricas a su cuenta personal. A sus 38 años y 357 días es el jugador más veterano en marcar un hat-trick en una Copa del Mundo. Este registro pertenecía a Cristiano Ronaldo, quien con 33 años y 130 días anotó tres goles ante España en Rusia 2018. Por otro lado, es el primer jugador de la historia en disputar seis Mundiales después de iniciar el camino en Alemania 2006.