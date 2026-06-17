La curiosa reflexión de Piqué sobre España y José Mourinho

El exjugador del Barcelona Gerard Piqué, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, dijo este miércoles que, después del empate del lunes ante Cabo Verde (0-0), la Selección nacional tiene "más opciones" de poder ganar la Copa Mundial de la FIFA.

En el marco de la presentación en Madrid de una colaboración entre Uber Eats, plataforma en línea de entrega de alimentos a domicilio, de la que él es imagen publicitaria, y la cadena de hamburguesas Vicio, valoró el estado de forma del equipo de Luis de la Fuente ante la cita de Estados Unidos, México y Canadá y aseguró que España sigue siendo "la favorita".

"España, con el hecho de contar con Lamine Yamal y Pedri, por mucho que sea un empate, las aspiraciones siguen siendo las mismas", dijo el exazulgrana.

Mourinho va a dar "mucho espectáculo"

En cuanto a los fichajes recientes anunciados por el Real Madrid, Piqué aseguró que el nuevo entrenador merengue, José Mourinho, va a dar "mucho espectáculo".

"Al Madrid le deseaba que le fuera mejor esta temporada, quería que se quedara Álvaro Arbeloa, daba mucho juego como el momento vitrinas", confesó.

Al hilo de las llegadas al equipo madridista, el más comentado fue el del catalán Marc Cucurella. Piqué aseguró que no le "molestó", a pesar de haber sido criado en la Masía (escuela de formación del Barcelona), y le recordó al fichaje de Luis Figo por el conjunto blanco en 2000, al tiempo que deseó que no "ganaran" ningún título la próxima temporada.

La llegada del internacional del Chelsea se conoció el mismo día que España debutó en el Mundial, algo que para él fue "indiferente", pero que, en su opinión, puede "perjudicar" al rendimiento del jugador.

"Puede que esté un poco distraído y el Mundial es una competición que sólo pasa cada cuatro años. Cada uno sabrá lo que tiene que hacer", aseguró el exjugador.

El triplete de Messi

Durante el evento, hizo alusión al triplete anotado este martes por el que fue su compañero en el Barcelona, Lionel Messi, en el Argentina-Argelia que marcó el debut de la albiceleste en el actual Mundial, en el que defiende la corona conquistada en Qatar 2022.

En palabras de Piqué, el actual delantero del Inter Miami "sigue siendo el mejor" y la Selección que lidera desde el banquillo Lionel Scaloni es una de las "favoritas".