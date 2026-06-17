La selección que persigue las pesadillas inglesas: por qué Croacia se ha convertido en la gran maldición de Inglaterra

Pocas selecciones generan tanta incomodidad en Inglaterra como Croacia. Cada vez que ambos equipos se cruzan en una gran competición, los aficionados ingleses recuerdan algunos de los episodios más dolorosos de la historia reciente de los Three Lions.

El enfrentamiento del Mundial 2026 vuelve a despertar recuerdos de eliminaciones traumáticas, prórrogas interminables y oportunidades perdidas para una selección que sigue persiguiendo el sueño de conquistar un gran torneo internacional.

El golpe que cambió una generación

El capítulo más recordado llegó en el Mundial de Rusia 2018. Inglaterra alcanzó las semifinales con la ilusión de disputar una final mundialista por primera vez desde 1966. Sin embargo, Croacia apareció para truncar el sueño. Los ingleses se adelantaron rápidamente gracias a un gol de falta de Kieran Trippier, pero los croatas reaccionaron y acabaron imponiéndose por 2-1 tras una prórroga que dejó una profunda huella en el fútbol británico.

Aquella derrota fue especialmente dolorosa porque Inglaterra veía el camino despejado hacia la final y consideraba aquella generación una de las más prometedoras de las últimas décadas.

Una rivalidad marcada por los momentos decisivos

La relación entre ambas selecciones ya venía marcada por antecedentes importantes. Croacia también dejó fuera a Inglaterra de la Eurocopa 2008 tras una sorprendente victoria en Wembley que provocó una de las mayores crisis deportivas del combinado inglés. Desde entonces, cada enfrentamiento ha adquirido un componente emocional especial. Mientras Croacia se ha ganado fama de equipo competitivo capaz de crecer en los momentos decisivos, Inglaterra ha arrastrado durante años la etiqueta de selección que sufre bajo presión.

El Mundial 2026 ofrece un nuevo capítulo de una rivalidad relativamente reciente pero cargada de simbolismo. Para Inglaterra, vencer a Croacia supondría cerrar viejas heridas. Para los balcánicos, sería una nueva oportunidad de confirmar que siguen siendo una de las grandes bestias negras del fútbol europeo.