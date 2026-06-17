¿Habrá pausas obligatorias de hidratación en la Champions?

La UEFA ha tomado una decisión firme de cara a sus próximas competiciones continentales. Frente a la creciente tendencia impulsada por otros estamentos organizativos, el máximo organismo del fútbol europeo no impondrá pausas para hidratarse de manera obligatoria durante la temporada 2026-2027. Esta medida supone un desmarque claro respecto a la política adoptada recientemente en torneos internacionales de selecciones, donde las interrupciones se han convertido en una constante que altera el desarrollo natural del juego.

El debate sobre estos recesos cobró especial relevancia durante la disputa del Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La FIFA había decretado que todos los encuentros de dicha cita mundialista contaran con parones obligatorios a mitad de cada una de las partes. El pretexto oficial esgrimido por la organización fue la protección y el bienestar de los jugadores frente a las altas temperaturas estivales en el continente americano.

Sin embargo, la realidad ha suscitado fuertes críticas entre los aficionados y los puristas del deporte. Las pausas se han llevado a cabo de forma sistemática, incluso en estadios provistos de techo retráctil y avanzados sistemas de aire acondicionado. Esta aplicación indiscriminada ha reforzado la sospecha de que el verdadero objetivo no es médico, sino económico. Numerosos comentaristas señalan que estas ventanas de tiempo muerto son la excusa perfecta para que las cadenas de televisión emitan más anuncios, imitando el modelo de los deportes estadounidenses.

Además del evidente perjuicio para el espectador televisivo, los críticos subrayan que las pausas desvirtúan la esencia del balompié al alterar el ritmo competitivo. Los seleccionadores y entrenadores están aprovechando estos minutos, concebidos teóricamente para beber agua, para impartir nuevas instrucciones y realizar variaciones tácticas sobre la marcha. Se pierde así la fluidez ininterrumpida que ha caracterizado históricamente a este deporte frente a competiciones muy fragmentadas como la NBA o la NFL, divididas tradicionalmente en cuartos.

Para zanjar la polémica en el Viejo Continente, la organización europea confirmó este miércoles a la cadena alemana ARD que las pausas en su máxima competición de clubes solo se producirán ante temperaturas extremas. La decisión se alinea con la postura de la Bundesliga, que también ha ratificado que no contempla establecer recesos predeterminados salvo que las condiciones meteorológicas supongan un riesgo real para los futbolistas y el calor lo exija de manera ineludible.

El rechazo a la americanización del fútbol es compartido por otras grandes ligas. Recientemente, el presidente de la Federación Inglesa de Fútbol, Mark Bullingham, ironizó sobre la posibilidad de instaurar estas interrupciones comerciales encubiertas en la futura Eurocopa de 2028. Dicho torneo se celebrará en las Islas Británicas, una región con temperaturas tradicionalmente bajas, lo que dejaría aún más en evidencia la falta de justificación climática para detener el cronómetro.