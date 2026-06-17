Makélélé atiza a Mbappé antes de su doblete histórico: "No juega en equipo"

Kylian Mbappé fue el gran protagonista del estreno de Francia ante Senegal en el Mundial, aunque no precisamente por su mejor versión durante buena parte del encuentro. No obstante, el delantero francés terminó firmando un doblete decisivo en la victoria de los de Didier Deschamps, pero antes de convertirse en héroe vivió momentos de frustración que también provocaron una llamativa reacción de Claude Makélélé desde la cabina de retransmisión de DAZN.

A nadie se le escapó que el futbolista del Real Madrid arrancó el partido lejos de su nivel habitual. De hecho, durante la primera hora de juego se mostró impreciso en los pases, acelerado en varias acciones y demasiado empeñado en asumir el peso ofensivo de su selección. Francia encontraba dificultades para superar a una Senegal muy bien organizada y Mbappé no conseguía marcar diferencias como acostumbra.

La acción que desencadenó la polémica llegó en el minuto 57 cuando Michael Olise filtró un magnífico pase que dejó completamente solo al atacante francés ante el guardameta Mendy. Sin embargo, cuando parecía que el gol era inevitable, Mbappé no logró superar al portero y terminó estrellando su disparo contra el cuerpo del guardameta.

La ocasión desperdiciada provocó una reacción inmediata de Makélélé, que comentaba el encuentro para DAZN. El excentrocampista francés no pudo ocultar su incredulidad ante una acción que consideró prácticamente imposible de fallar.

"¡Madre mía, madre mía! ¿Qué quieres? ¿Que el balón te lleve dentro? ¿Qué quieres?", exclamó Makélélé mientras observaba la repetidión de la jugada. El exinternacional francés insistió en destacar la calidad de la asistencia recibida por Mbappé y lamentó que una oportunidad tan clara terminara sin premio.

La rajada MONUMENTAL de Makélélé antes de la exhibición de Kylian Mbappé. Vaya retratada 😭😭😭🤣🤣🤣pic.twitter.com/pFKj2k7NiR — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) June 16, 2026

Makélélé explota en directo

La crítica no quedó únicamente en esa acción. Con el paso de los minutos, Makélélé profundizó en su análisis sobre el comportamiento del delantero francés durante el partido. Según el exjugador, uno de los problemas de Mbappé era su tendencia a querer asumir demasiado protagonismo.

"Es el problema de Mbappé, que quiere todos, todos los balones para él. Debe jugar con los compañeros y no juega en equipo", señaló durante la retransmisión. Sus palabras sorprendieron a muchos espectadores por la contundencia del mensaje dirigido a la principal estrella de la selección francesa.

Las declaraciones se difundieron rápidamente a través de las redes sociales, donde numerosos aficionados comentaron el enfado de una de las grandes leyendas del fútbol francés. La presencia de Makélélé en las retransmisiones de DAZN es una de las apuestas destacadas de la plataforma, que también cuenta con exfutbolistas como Pepe Reina, Javi Martínez, Ivan Rakitic o Rafinha.

De las críticas al doblete

Lo llamativo del episodio es que Mbappé tardó muy poco en responder sobre el terreno de juego. Apenas unos minutos después de la ocasión fallada y de las críticas recibidas, el delantero encontró su mejor versión.

En el minuto 66, el capitán francés aprovechó un espectacular desmarque a un pase de Olise para batir a Mendy con una definición de gran calidad y abrir el marcador para Francia. El gol cambió por completo el desarrollo del encuentro y también la percepción sobre su actuación.

Lejos de conformarse, Mbappé volvió a aparecer más adelante para firmar su segundo tanto de la noche. En esta ocasión sorprendió al portero senegalés con un potente disparo lejano que acabó convirtiéndose en el definitivo golpe para las aspiraciones africanas.

Tras el doblete, las críticas iniciales quedaron en segundo plano. Incluso Makélélé reconoció posteriormente el acierto del delantero francés después de su reacción sobre el césped.

Mbappé hace historia con Francia

Más allá de la victoria por 3-1 ante Senegal, la noche tuvo un significado especial para Mbappé desde el punto de vista estadístico. El delantero alcanzó una cifra histórica en los Mundiales y siguió escalando posiciones entre los máximos goleadores de la competición.

Sus dos tantos le permitieron convertirse en el máximo goleador francés de todos los tiempos en la Copa del Mundo. Además, alcanzó los 14 goles mundialistas y quedó a solo dos del récord absoluto de Leo Messi, máximo anotador de la historia del torneo.

Francia tuvo que trabajar mucho más de lo que reflejó el marcador final para superar a una Senegal competitiva, sólida en defensa y físicamente muy exigente. Durante varios tramos del encuentro, el conjunto dirigido por Didier Deschamps encontró enormes dificultades para generar espacios y crear ocasiones claras.

En ese contexto volvió a aparecer la figura de Mbappé. Aunque su comienzo fue irregular y estuvo acompañado de errores poco habituales, terminó siendo decisivo cuando más lo necesitaba su selección. Tras el encuentro, el delantero restó importancia a las críticas y dejó una reflexión que resume la presión constante que acompaña a su carrera: "No juego por venganza. Si quisiera callar las críticas, tendría que jugar hasta los 80 años".