Messi se inspira en Rafa Nadal para el Mundial

Lionel Messi volvió a aparecer cuando más lo necesitaba Argentina. Tres goles, liderazgo y una actuación que recordó a sus mejores noches internacionales sirvieron para cerrar una contundente victoria ante Argelia y confirmar el buen momento de la selección albiceleste en el Mundial. Pero más allá del césped, el argentino dejó una reflexión inesperada que terminó acaparando buena parte de la conversación posterior al partido.

En zona mixta, todavía con la pelota del hat trick bajo el brazo, Messi fue preguntado por su estado físico y mental a estas alturas de su carrera. Su respuesta tomó un camino distinto al esperado y acabó llevando la conversación hasta Rafael Nadal.

"Estoy viendo el documental de Rafa y me siento bastante identificado con muchas cosas", explicó el futbolista argentino. "La manera de competir, la exigencia diaria, convivir con la presión y seguir encontrando motivación después de tantos años… Hay momentos que me recuerdan mucho a lo que uno vive".

Lejos de centrarse en los títulos o en las comparaciones históricas, Messi puso el foco en un aspecto que siempre ha admirado del extenista español: la capacidad para sostener el nivel durante décadas.

"Lo que hizo durante tanto tiempo tiene muchísimo mérito. Desde fuera muchas veces se ve solo el resultado, pero detrás hay desgaste, rutina y una cabeza muy fuerte. Me veo reflejado en algunas cosas de esa forma de entender el deporte", añadió.

Leo Messi 🐐 Rafa Nadal 🗣️ "Me identifico mucho con él, creo que somos muy parecidos, siempre quiero dar el máximo"#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/dWyjuwYW87 — DAZN España (@DAZN_ES) June 17, 2026

Las palabras del argentino no tardaron en tener repercusión, especialmente en España, donde Nadal sigue siendo una referencia más allá de las pistas. El reconocimiento entre dos figuras que han marcado una época en disciplinas distintas dejó una imagen poco habitual: la de Messi hablando más como deportista veterano que como estrella del fútbol.

El ganador de 22 Grand Slams respondió pocas horas después a través de sus redes sociales con un mensaje breve pero significativo: "Gracias y enhorabuena por el gran arranque del Mundial".

Mientras Argentina celebra una actuación que refuerza sus aspiraciones mundialistas, el protagonista del partido dejó una confesión inesperada: incluso después de conquistar casi todo, sigue buscando inspiración. Y estos días, según reconoció, la está encontrando frente a una pantalla, viendo la historia de Rafa Nadal.