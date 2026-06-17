Mourinho agita el mercado: Tchouaméni deja de ser intocable

El Real Madrid sigue dando forma a la profunda reestructuración de la plantilla diseñada por su nuevo entrenador, José Mourinho, en coordinación con la dirección deportiva que encabezan José Ángel Sánchez y Juni Calafat. Tras los movimientos ya ejecutados —fichaje ya confirmado de Marc Cucurella más los inminentes de Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Bernardo Silva— y la búsqueda de nuevos refuerzos defensivos —Nico Schlotterbeck y Tomás Araújo—, el técnico portugués también ha puesto el foco en la medular. Y ahí emerge un nombre que ha sorprendido incluso dentro del madridismo: Aurélien Tchouaméni.

Según ha desvelado el periodista Sergio Valentín, Mourinho ya ha trasladado al club una lista de futbolistas transferibles, además de insistir en la necesidad de incorporar, al menos, a un centrocampista y otro defensa central para completar una plantilla más acorde a su idea futbolística.

Sin embargo, la posible llegada de un nuevo mediocentro está condicionada a una salida previa. Y, cuando las miradas apuntaban hacia Eduardo Camavinga —tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029—, la realidad parece ser bien distinta.

Tchouaméni, en el escaparate

De acuerdo con la información que maneja el director y presentador de Fútbol es Radio, desde el entorno del club le han trasladado que el jugador señalado para abrir hueco en la sala de máquinas sería Tchouaméni.

Os voy a contar una cosa sobre el Real Madrid: Ya os he contado la lista de transferibles que ha dado José Mourinho, que el club quiere a otro central, también os di los nombres de la lista, y un centrocampista mínimo. La cosa es que cuando he preguntado por el centrocampista,… pic.twitter.com/GRk9rbt5FM — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) June 16, 2026

El internacional francés, cuyo contrato con el Real Madrid expira en junio de 2028, no figura ya entre esos futbolistas considerados absolutamente imprescindibles, como sí sería el caso de Fede Valverde o Jude Bellingham. Una circunstancia que invita a pensar que el club estará atento a posibles ofertas importantes durante este verano por el galo, de 26 años.

No significa necesariamente que el Madrid haya decidido ponerle el cartel de 'se vende' ni que Mourinho haya pedido expresamente su salida inmediata. Pero sí supone un cambio de estatus relevante para un jugador por el que la entidad merengue desembolsó cerca de 80 millones de euros en 2022 y que había sido señalado como uno de los pilares del relevo generacional en el centro del campo, teniendo en cuenta además que esta pasada temporada ha sido uno de los poquísimos jugadores en el equipo que se han salvado de la quema.

Más de 70 millones

Valentín ha insistido en que conviene vigilar muy de cerca la evolución de la renovación de Tchouaméni. Aunque su vinculación finaliza en 2028 y no existe urgencia inmediata, el hecho de que todavía no se haya producido ningún movimiento significativo para ampliarla ha alimentado las especulaciones sobre su futuro. En Valdebebas son conscientes de que una hipotética venta del francés podría generar un importante ingreso económico (al menos 70 millones de euros) y facilitar la llegada de un perfil más específico para las necesidades que Mourinho considera prioritarias.

Lo cierto es que Tchouaméni, que esta pasada campaña ha mejorado su rendimiento con respecto a otros cursos, parece que no acaba de convencer plenamente al madridismo, cuando además es un jugador que puede aportar soluciones de emergencia como central cuando las circunstancias lo exigieron. Su potencia física, capacidad para abarcar campo y disciplina táctica siguen siendo activos muy valorados. Sin embargo, Mourinho parece decidido a revisar todos los roles dentro de la plantilla sin atender al peso del pasado ni al importe de los traspasos. Y en esa revisión no hay vacas sagradas.

A falta de comprobar si llega una oferta capaz de satisfacer las exigencias del Real Madrid y si el propio jugador está dispuesto a escuchar propuestas, lo que sí parece claro es que Tchouaméni ha dejado de tener la etiqueta de intocable. Una condición que, en el nuevo Madrid de Mourinho, solo conservarán aquellos que convenzan al técnico portugués de que son imprescindibles para su proyecto.