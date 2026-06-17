La Portugal de Cristiano y Bernardo Silva se atasca en su estreno en el Mundial 2026

La Selección de Portugal no ha podido pasar del empate en su primer compromiso correspondiente a la fase de grupos del ansiado Mundial 2026. El combinado nacional portugués, liderado sobre el césped una vez más por el incombustible Cristiano Ronaldo, se vio sorprendido por una correosa República Democrática del Congo en el encuentro disputado este miércoles en la calurosa ciudad estadounidense de Houston. El partido, que había levantado una gran expectación entre los aficionados desplazados a Norteamérica, terminó con un inesperado y frustrante empate a uno que deja un sabor amargo en la expedición europea.

Todo parecía ponerse de cara para los intereses lusos desde los primeros compases del choque, cumpliendo con los pronósticos que les situaban como claros favoritos. Apenas habían transcurrido seis minutos desde el pitido inicial cuando el centrocampista Joao Neves, demostrando su indudable capacidad para incorporarse al ataque con peligro, logró conectar un certero remate de cabeza que superó al guardameta rival y se alojó en el fondo de las mallas. Esta diana tempranera presagiaba una victoria sumamente plácida para un equipo repleto de estrellas y diseñado para llegar a las últimas instancias del torneo internacional.

Sin embargo, la escuadra africana, lejos de venirse abajo por el repentino varapalo, supo mantener la compostura, conservar el orden táctico y empezar a ganar terreno ante la aparente relajación de los europeos. La persistencia física y el empuje constante de los congoleños encontraron su merecida y sorprendente recompensa justo al filo del descanso. En una acción veloz que cogió totalmente desprevenida a la zaga lusa, el habilidoso delantero Yoane Wissa se elevó de manera portentosa por encima de sus marcadores para firmar la igualada con otro testarazo impecable, enviando a ambas plantillas hacia el túnel de vestuarios con el marcador equilibrado.

Tras la reanudación, la segunda mitad se convirtió en un auténtico monólogo de la Selección de las Quinas, que buscó desesperadamente, aunque con más corazón que cabeza, el tanto que les devolviera la ventaja y el triunfo. El eterno capitán, Cristiano Ronaldo, acaparó buena parte de las acciones ofensivas de su equipo, pero el astro portugués se estrelló una y otra vez contra el férreo y disciplinado muro defensivo erigido por el combinado rival. La frustración y la ansiedad fueron en aumento evidente con el inexorable paso de los minutos, destapando una preocupante falta de fluidez y de ideas frescas en los últimos metros para quebrar la rocosa muralla africana.

Tras certificar este inesperado tropiezo inicial, los hombres dirigidos por Roberto Martínez complican ligeramente su teórica hoja de ruta en este emocionante arranque del campeonato y estarán absolutamente obligados a no ceder ni un solo punto más en sus próximos compromisos si quieren asegurar su presencia sin sufrimientos en las eliminatorias directas. Por su parte, la modesta Selección del continente africano celebra por todo lo alto un valiosísimo punto histórico que les inyecta una enorme dosis de confianza de cara a seguir soñando con avanzar a los ansiados cruces.