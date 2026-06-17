Simeone recupera a su capitán: Gabi será su segundo en el Atlético de Madrid

Incorporación ilusionante en el Atlético de Madrid. Gabi, el que fuera capitán del conjunto colchonero durante varios años y hasta su salida en 2018, se unirá al cuerpo técnico de Diego Simeone después de la salida de Nelson Vivas. El argentino aterrizó en el vestuario justo el mismo año que Gabi salió del equipo y actualmente cumplía con las labores de segundo entrenador.

La llegada del madrileño se produce después de la experiencia vivida en el Real Zaragoza. Como técnico, consiguió la permanencia del club maño en la temporada 2024/2025, pero durante este año, la mala campaña provocó su destitución en octubre.

Anteriormente a esta etapa estuvo en el filial del Getafe CF –consiguiendo la clasificación para el play-off de ascenso a Primera RFEF en 2024– y su formación como técnico comenzó en la propia cantera del Atlético de Madrid, en el Juvenil A –acompañando a Fernando Torres–, y donde también estuvo como segundo entrenador del Madrileño dirigido por Tevenet.

Diego Simeone suma así a su staff unas notas de frescura con quien fuera su extensión en el centro del campo desde que tomó las riendas del club en 2011. Gabi lució el número 14 e interiorizando desde el principio la filosofía cholista, se convirtió en una leyenda vestido de corto. Juntos vivieron grandes años: una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa de España, otra de Europa y dos Europa League. Ahora, ambos comenzarán a escribir un nuevo capítulo en la historia del Atlético de Madrid desde los banquillos.

Por otro lado, Nelson Vivas deja el club después de ocho temporadas. Después del paso como entrenador en los banquillos de Racing, Estudiantes, River Plate, San Lorenzo y Catania en 2018 se convirtió en tercer entrenador de Diego Simeone. En 2020, con la salida del Mono Burgos, ascendió a ser la mano derecha de Simeone.