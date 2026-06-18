Balaídos podría colgar el "no hay billetes" en busca del ascenso a Segunda del filial del Celta

El estadio de Balaídos se prepara para vivir una de las grandes citas de la temporada futbolística. Este sábado, el recinto vigués rozará el lleno absoluto para albergar el partido de vuelta de la final del play-off de ascenso a LaLiga Hypermotion, que enfrentará al filial celeste con la Sociedad Deportiva Ponferradina.

La expectación en la ciudad gallega es máxima tras el empate sin goles cosechado en el encuentro de ida disputado en El Toralín. A falta de dos días para que ruede el balón, la entidad olívica ha comunicado que ya se han tramitado más de 18.000 entradas, una cifra que demuestra la gran movilización de los abonados y simpatizantes ante la trascendencia del choque.

Ante la abrumadora respuesta de la afición al llamamiento realizado por la presidenta del club, Marian Mouriño, la directiva ha tomado la decisión de ampliar el plazo de reserva. De este modo, los seguidores tendrán 48 horas adicionales, hasta el mismo sábado a mediodía, para asegurar su asiento en un evento que inicialmente cerraba su cupo este jueves.

El objetivo del filial no es otro que hacer historia. El Celta Fortuna nunca ha militado en la categoría de plata del fútbol español, por lo que un triunfo este fin de semana supondría un hito sin precedentes para la cantera del conjunto gallego. La posibilidad de dar el salto al fútbol profesional ha encendido el ánimo de un celtismo entregado que busca ser el jugador número doce desde las gradas.

Dada la enorme rivalidad deportiva y lo mucho que hay en juego, las autoridades han declarado este enfrentamiento definitivo como un partido de alto riesgo. Por este motivo, el dispositivo de seguridad será considerablemente mayor que en los compromisos ligueros habituales, buscando garantizar el buen desarrollo del espectáculo deportivo tanto dentro como fuera de las instalaciones.

En este contexto de máxima afluencia, la directiva ha emitido un comunicado formal pidiendo a sus socios que hagan un uso responsable de las localidades facilitadas. El club quiere evitar a toda costa la reventa o la picaresca con los pases gratuitos distribuidos entre la masa social, una práctica que podría empañar la fiesta del fútbol que se espera en la ciudad.

Para disuadir cualquier comportamiento irregular, la institución ha sido tajante en sus advertencias. "El Club se reserva el derecho de denegar el acceso y/o tomar otra serie de medidas en consecuencia con aquellos socios que no hagan un uso responsable de las entradas gratuitas", ha subrayado el equipo, dejando claro que habrá estrictos controles en los tornos de acceso al feudo celeste.