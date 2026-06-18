Bellingham y Kane lideran la victoria de Inglaterra ante Croacia

No parece haber un guion preestablecido cuando se enfrentan las selecciones de Inglaterra y Croacia. Desde aquella histórica semifinal de 2018, ambos combinados acostumbran a ofrecer un espectáculo de intercambio de golpes en el que lo imprevisible siempre termina ganando terreno a las pizarras tácticas. En esta ocasión, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel logró imponer su pegada para afianzar su cartel de favorito para alcanzar el título mundialista.

El choque arrancó de la forma más cruel e inesperada para el capitán balcánico. En el comienzo de la que será la Copa del Mundo de su despedida, Luka Modric cometió un error insólito al perder de vista el esférico dentro de su propia área. Noni Madueke aprovechó la indecisión del veterano centrocampista para robarle la cartera, provocando un penalti que desequilibraría la balanza muy pronto a favor de los británicos.

La ejecución desde los once metros tuvo su dosis de suspense. Dominik Livakovic adivinó el primer lanzamiento de Harry Kane, pero el colegiado, instado por el VAR, ordenó repetir la pena máxima por el adelantamiento antirreglamentario del guardameta. En la segunda oportunidad, el ariete no perdonó y colocó el esférico en el fondo de las mallas tras cambiar el lado del disparo.

Con el marcador a favor, la selección inglesa pareció tener el escenario bajo control, encontrando espacios para que el madridista Jude Bellingham exhibiera su poderoso despliegue físico y técnico por todo el campo. Sin embargo, nunca es buen negocio confiarse ante el combinado arlequinado. Un desajuste defensivo permitió a Martin Baturina firmar el empate con un certero disparo desde fuera del área pasada la media hora de juego.

La alegría duró poco para los croatas ante el instinto implacable de Harry Kane. El delantero se hizo invisible para la zaga rival en un saque de esquina y remató completamente solo de cabeza para devolver la ventaja a Inglaterra. Lejos de amilanarse, Croacia volvió a demostrar su resiliencia y, en el último aliento antes del descanso, Petar Musa culminó de volea una brillante triangulación ofensiva para establecer el empate a dos.

Tras el paso por los vestuarios, los ingleses no dieron margen a la sorpresa. Nada más reanudarse el encuentro, volvieron a explotar las flaquezas de la banda izquierda croata. Bellingham irrumpió en el área con gran determinación y batió al portero con un disparo cruzado que supuso un golpe psicológico del que los hombres de Zlatko Dalic ya no lograrían reponerse en el resto del choque.

El tramo final del partido fue un monólogo de los ingleses, que se sintieron cada vez más cómodos ante una Croacia mermada por la sustitución de Modric. Marcus Rashford sentenció el duelo a falta de escasos minutos para la conclusión, certificando una valiosa victoria que demuestra que Inglaterra tiene argumentos sólidos para pensar en llegar muy lejos en la competición.