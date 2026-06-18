Ayyoub Bouaddi, franco-marroquí de 18 años que juega como mediocentro en el LOSC Lille de la Ligue 1 de Francia y que actualmente es la revelación de la Selección de Marruecos en el Mundial de 2026. Ese podría ser uno de los próximos objetivos del Real Madrid y se lo recomiendan exjugadores como el delantero francés Olivier Giroud.

Giroud está trabajando actualmente como comentarista de la BBC durante el Mundial y cuando le preguntaron por Bouaddi, Olivier no dudó en elogiarle y relacionarle con los mejores del mundo.

"Me impresionó su madurez y su entorno, que es realmente saludable", anota en primer lugar. "Tiene la cabeza bien amueblada en el sentido de que es tranquilo y seguro de sí mismo. Es un regalo tenerle en tu equipo y Marruecos debe estar muy feliz por contar con él".

Incluso Giroud le compara con leyendas del fútbol europeo: "Todos mis amigos y varios compañeros me hablaron de Patrick Vieira y Sergio Busquets diciéndome que él era la mezcla de ambos. Todavía le falta para alcanzar a ambos, pero hay similitudes".

Y ojo al precio, el cual no es ni mucho menos barato según analiza el exdelantero francés: "Su traspaso será por encima de los 60 o 70 millones de euros. Este es el precio en el mercado ahora. Será complicado para el Lille quedárselo, lo único que tiene que hacer es mejorar la finalización, algo de lo que en el equipo nos burlamos mucho de él. Necesita ser más agresivo delante de la portería y, si lo consigue, le veo en el Real Madrid desde la temporada que viene".