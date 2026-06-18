Chequia y Sudáfrica empatan dejando a ambas selecciones con vida en el Mundial 2026

Las selecciones de Chequia y Sudáfrica han firmado este jueves unas tablas (1-1) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en un encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026. Este resultado permite a ambos combinados nacionales mantener intactas sus opciones de clasificación para la siguiente fase, aunque les obliga a buscar la victoria en sus respectivos y definitivos compromisos.

El reparto de puntos mantiene todo abierto en este Grupo A, a expensas de lo que suceda en el choque entre México y Corea del Sur. Si ambos conjuntos también acaban en empate, la resolución de los billetes para los octavos de final quedará completamente postergada para la tercera jornada. En cualquier caso, los europeos se jugarán su futuro ante el combinado mexicano, mientras que los sudafricanos harán lo propio frente a la escuadra asiática.

El desarrollo del partido dejó sensaciones contrapuestas. El conjunto dirigido por el seleccionador Miroslav Koubek encontró el premio del gol prácticamente en su primera aproximación elaborada. Apenas habían transcurrido seis minutos cuando un saque de banda largo de Vladimír Coufal fue descargado por Adam Hlozek, permitiendo a Alexandr Sojka asistir a Michal Sadilek. El centrocampista conectó un potente disparo cruzado que superó al guardameta Ronwen Williams, estableciendo el 1-0 en el marcador.

Sin embargo, la ventaja en lugar de asentar el dominio de Chequia pareció relajar a sus futbolistas. A pesar de exhibir una teórica superioridad técnica en la medular, el equipo europeo fue cediendo terreno paulatinamente ante el empuje de los africanos. Los conocidos como Bafana Bafana comenzaron a merodear el área rival con peligro, avisando primero con un disparo lejano de Oswin Appollis y, poco después, con una clara oportunidad en las botas de Iqraam Rayners que no logró rematar a bocajarro ante Matej Kovar.

Tras el descanso, el guion mantuvo una tónica similar, aunque Chequia gozó de una triple ocasión para sentenciar el choque que ni Vladimir Darida, ni Lukas Cerv, ni Patrik Schick lograron materializar. Más tarde, Pavel Sulc también perdonó al optar por un pase atrás en lugar de finalizar la jugada. Esta falta de acierto mantuvo con vida a Sudáfrica, que continuó creciendo en el encuentro de menos a más y obligando a los centroeuropeos a replegarse más de lo previsto.

El punto de inflexión definitivo llegó en el minuto ochenta y dos. Una mano de Sulc dentro del área fue sancionada como penalti a instancias del VAR. Teboho Mokoena, visiblemente emocionado durante los himnos previos, asumió la responsabilidad y engañó a Kovar con un lanzamiento ajustado para poner el definitivo empate a uno. En el tiempo añadido, ambos equipos tuvieron opciones de llevarse la victoria, pero la falta de precisión abocó a las dos selecciones a un desenlace frenético en la jornada final.