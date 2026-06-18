Cucurella se olvida del Barcelona: "No tuve duda, cuando el Madrid te quiere es difícil rechazarlo"

Marc Cucurella está centrado en el Mundial, pero la realidad de los clubes es patente y su fichaje por el Real Madrid manda. Hoy ha dado su primera rueda de prensa con España y como jugador blanco. Le han preguntado por cómo se cerró su llegada al Bernabéu.

Así lo contaba el jugador blanco:

Marc Cucurella cuenta como vivió el fichaje por el Real Madrid⚪️⚪️ 🗣️"Cuando el Real Madrid te insiste, es muy difícil rechazar" pic.twitter.com/uZdYbozopO — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 18, 2026

"Fue todo muy rápido. Estoy muy contento por esta nueva etapa. Fue muy rápido, me llamaron por la mañana y me dijeron que los clubes lo tenían hablado. Yo no tuve ninguna duda, era un gran paso en mi carrera. En un día lo teníamos hecho, así que ahora puedo centrarme en el Mundial", señaló el lateral zurdo.

Sobre su pasado en Barcelona, Marc dice que eso, valga la redundancia, forma parte de una etapa pasada y superada: "Al final hay que respetar todas las opiniones. Cada uno tiene la suya. Estoy agradecido a todo lo que viví en Barcelona, pero en la vida hay etapas. Cuando el Madrid te quiere es muy difícil rechazarlo. No tuve duda de que era el paso adecuado, muy feliz de esta decisión".

también reconoció una llamada de Mourinho: "Mou me llamó, me dijo que tenía ganas de trabajar conmigo. Me dio confianza y tengo ganas de empezar a trabajar con él. Todo llegará, ojalá lo más tarde posible porque aquí lleguemos hasta el final. Fue rápida la charla, no me quiso entretener porque sabe que tengo que estar centrado aquí. Se acordaba de acciones mías cuando jugamos con el Benfica. Me habló de lo que transmitía también como compañero, además de como jugador, y eso me dio confianza para saber que era el paso correcto".

Y, cómo no, Cucurella quiere la Champions: "Es un paso más, un paso muy importante. El Real Madrid es un gran club, de los mejores y la presión va a ser máxima. Cuando vas a un club así es por los títulos, tienen 15 Champions, así que ojalá poder ganar alguna con ellos. Mi carrera no ha sido fácil y tener el premio de ir al Madrid es algo muy bonito, un gran broche a mi carrera. Ojalá poder levantar títulos".