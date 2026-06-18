Duras críticas de la prensa de Portugal al juego de su selección y Cristiano en el foco

"Así no se puede" es el simbólico titular de este jueves en la prensa deportiva de Portugal tras lo que describe como una "pobre actuación" de la selección capitaneada por Cristiano Ronaldo en su primer partido del Mundial de 2026 contra República Democrática del Congo (1-1).

Así encabeza su información el periódico A Bola, que resume la actuación de Portugal como "mucho juego, pocas ocasiones y fallos" en una portada ilustrada con una fotografía de Cristiano con la mano en la cara.

Precisamente sobre el capitán, que afronta el sexto Mundial de su carrera, la publicación recuerda que jugó los noventa minutos "y falló dos goles de forma poco habitual".

En la misma línea se expresa el diario Record, que titula con un "Así no va a funcionar, Portugal", junto a una imagen de los jugadores portugueses desilusionados tras el empate.

"La selección tiene que jugar mucho mejor para cumplir el sueño", escribe.

Cristiano Ronaldo también aparece solo en la portada del periódico O Jogo, que titula "Bola fuera" y destaca la "decepción" en el debut con una "pobre actuación de CR7 y compañía".

El empate de Portugal ante la RDC también es tema destacado en periódicos de información general, como el Correio da Manhã -el de mayor tirada del país y uno de cuyos propietarios es el propio Cristiano-, que titula "Houston, tenemos varios problemas", en alusión a la ciudad estadounidense donde se disputó el partido y a la frase inmortalizada por la carrera espacial.

Portugal, dirigido por el español Roberto Martínez, abrió el marcador en el minuto 6 gracias a un gol de João Neves, pero República Democrática del Congo empató cerca del descanso por medio de un gol de Yoane Wissa.

La selección portuguesa volverá al terreno de juego el martes 23, frente a Uzbekistán, en un partido del grupo K, actualmente liderado por Colombia