El estirón económico del Atleti: de 390 a 500 millones de euros en dos temporadas

Para fichar hay que ingresar y para ingresar se necesita un modelo deportivo y de club eficaces y en crecimiento constante. Óscar Mayo, director general de ingresos y operaciones del Atlético de Madrid, ha hablado del modelo del club en una entrevista al podcast Media Power Agency.

Uno de los puntos más destacados fue desgranar el crecimiento en ingresos del club: "El Atlético de Madrid, este año, va a facturar un poquito más de 500 millones de euros. Hace dos temporadas no llegaba a 390 millones de euros. Hemos crecido unos 110 millones de euros en escasamente dos años, es un ritmo muy grande. De 390, de casi 400. Hemos crecido 110 millones de euros en dos temporadas".

Mayo también diseccionó la base de operaciones del Atlético y los pilares en los que se basa el nuevo sistema del club: "Es muy sencillo porque son cuatro quesitos de 25. El 25% es explotación del estadio (ticketing, VIP, eventos, comida y bebida pero el neto que le queda al club). El 25% es comercial, que es básicamente patrocinios, giras de verano y las tiendas y retail. El 25% es UEFA, la Champions. Y el 25% es La Liga. Esos dos se han mantenido más o menos estables. Se espera que crezcan a partir del año que viene con el nuevo concurso de televisión tanto de La Liga como de Champions. Los dos que han crecido significativamente los dos últimos años son los que dependen del club directamente, que es comercial (patrocinios) y explotación del estadio".

Y por supuesto fue cuestionado por cómo se compite en España contra los pesos pesados del torneo: "Se compite: uno, eligiendo mejor; dos, siendo más eficientes. Nosotros tenemos un coste de estructura bastante medido, donde ellos tienen —sobre todo el Real Madrid, pero otros también— costes de estructura mucho mayores, y ahí también está el secreto para eficientar esa diferencia de ingresos. Nosotros tenemos que seguir creciendo en ingresos, pero sin crecer la estructura a esos niveles de otros clubes. Se compite como en cualquier otra industria que tienes que competir sabiendo cuáles son tus cualidades y cuáles son tus retos. Y como una empresa mediana compite con una empresa grande, o como una empresa grande compite contra una empresa muy, muy grande, pues siendo más ágiles y tomando decisiones más rápidas".

Y dejó un mensaje de tranquilidad para aquellos que ya exigen fichajes viendo que Real Madrid y Barcelona han empezado a reforerzarse. Mayo pide calma: "El equipo va a competir siempre. Desde que llegó Diego Simeone hace 15 años, ha competido todos los años. Años que hemos ganado la Liga, años que hemos llegado a final de Champions, años que hemos ganado otras competiciones. Y el equipo ya ha demostrado... Yo siempre, ahora cuando nos reunimos con los socios y llega el mercado de verano y todo el mundo se pone nervioso, también es parte del circo en el que vivimos, yo siempre digo que estén tranquilos, que va a haber buena plantilla y el equipo va a competir. Como otra cosa no, pero Diego ha demostrado eso durante los 15 últimos años".