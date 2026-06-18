El exclusivo parche que lucen Messi, Cristiano y otras cuatro leyendas en el Mundial

En reconocimiento a su legado. Durante este Mundial 2026, la FIFA ha obsequiado a los futbolistas que han dejado una huella histórica en el gran torneo. Se trata del parche Legacy, que tienen el privilegio de llevar adherido en la camiseta aquellos futbolistas con cinco o más Mundiales. En total, son seis los que lucen la insignia especial.

En el diseño se incluye la inscripción FIFA World Cup Legacy, el nombre del futbolista homenajeado y una silueta celebrando un gol, reconociendo así la trayectoria mundialista.

El primero en aparecer con este parche fue Leo Messi, en el debut de Argentina ante Argelia. El astro argentino anotó un hat-trick en el que es su sexto Mundial después de estar presente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Durante el disputado hace cuatro años, Messi se proclamó campeón después de ganar a Francia en los penaltis.

Cristiano Ronaldo se une al grupo con seis Mundiales, los mismos que el '10' de la albiceleste y también lució el parche durante el estreno de Portugal. En el caso del luso, no pudo celebrar ningún tanto y su selección no pasó del empate ante República Democrática del Congo. Guillermo Ochoa, quien se retirará después de este torneo, participa en esta edición con México para llegar a las seis. Sin embargo, durante Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 fue suplente.

La lista la siguen completando Luka Modric, pieza muy importante en la plantilla de Croacia y que disputa su quinto Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. El estreno fue amargo debido a la derrota ante Inglaterra por 4-2. A él se une Manuel Neuer, con cinco Copas del Mundo jugadas y el título de campeón en Brasil 2014. El guardameta logró ese mismo año el Guante de Oro.

Este grupo reducido de leyendas del fútbol internacional lo completa Yuto Nagatomo, el lateral japonés alcanza su quinta cita mundialista en el Mundial 2026 y ha sido bautizado como el samurái eterno al ser una leyenda para Japón.