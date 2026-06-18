El Liverpool hace oficial el fichaje de Víctor Muñoz por 40 millones de euros

El conjunto inglés ha hecho oficial la incorporación del internacional español Víctor Muñoz, procedente de Osasuna. El equipo británico ha decidido abonar los 40 millones de euros correspondientes a su cláusula de rescisión, adelantándose así al Newcastle United, que parecía el principal favorito durante las últimas semanas. De este modo, el atacante se convierte en el primer refuerzo de la nueva era liderada por el técnico Andoni Iraola en el banquillo del Liverpool.

We have agreed a deal to sign Victor Munoz from Osasuna, subject to a successful work permit application and international clearance 😄 — Liverpool FC (@LFC) June 18, 2026

El acuerdo vincula al prometedor futbolista con la entidad de Anfield para las próximas seis temporadas, por lo que su contrato se extenderá hasta el año 2032. El extremo, que actualmente se encuentra concentrado con la selección española, ya ha superado el pertinente reconocimiento médico en Estados Unidos, trámite previo indispensable para rubricar su nueva vinculación laboral.

Esta operación resulta redonda tanto para el club navarro como para el de Chamartín. De los 40 millones de euros desembolsados por los ingleses, la escuadra rojilla percibirá la mitad, lo que supone la venta más cara de su historia. Los otros 20 millones de euros irán a parar directamente a las arcas del Real Madrid, institución que se había reservado el 50 por ciento de los derechos económicos del jugador cuando facilitó su salida hacia Pamplona el pasado verano.

El salto cualitativo en la carrera del atacante ha sido meteórico. Formado inicialmente en la cantera del Barcelona, el joven futbolista recaló posteriormente en el Juvenil A del conjunto blanco. Allí fue progresando quemando etapas hasta asentarse en el Castilla. Sin embargo, fue hace tan solo un año cuando dio el salto definitivo a Primera División al fichar por Osasuna a cambio de unos cinco millones de euros, una cifra que ahora se ha revelado como una inversión inmejorable.

Durante su única y exitosa campaña en la capital navarra, el extremo disputó un total de 36 encuentros oficiales, en los que logró anotar siete goles y repartir cinco asistencias a sus compañeros. Estas notables actuaciones le abrieron las puertas de la selección nacional absoluta, con la que debutó el pasado mes de marzo en un duelo frente a Serbia, firmando además su primer tanto con la camiseta del combinado español.

A sus 22 años, el nuevo ídolo de Anfield se encuentra ahora mismo disputando el torneo internacional en Norteamérica a las órdenes del seleccionador Luis de la Fuente. Pese a la expectación generada, no pudo participar en el partido inaugural frente a Cabo Verde debido a unos problemas físicos que viene arrastrando desde el tramo final del curso liguero, aunque se espera que pueda recuperar la forma en las próximas fechas para ayudar a España a luchar por el campeonato.