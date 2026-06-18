El Liverpool paga la cláusula de Víctor Muñoz y el Madrid se embolsa la mitad

Dirección Anfield. El futuro de Víctor Muñoz ha dado un giro en las últimas horas: el futbolista había entablado conversaciones con el Newcastle, pero finalmente vestirá la camiseta del Liverpool durante la próxima temporada. Los de St. James' Park iban a pagar 35 millones de euros más otros cinco en variables, pero será el equipo dirigido por Andoni Iraola quien realice la operación y pague los 40 millones de la cláusula, según adelantó Fabrizio Romano.

El joven de 22 años habría aprovechado el día libre de la Selección española para pasar el reconocimiento médico y firmará hasta 2032 después de haber pasado la última temporada en las filas de Osasuna. Su incorporación servirá para cubrir el hueco que deja Mohamed Salah, quien ya anunció que dejará el club inglés tras nueve temporadas.

Del montante pagado por el Liverpool, el Real Madrid ingresará en sus arcas la mitad, al haberse reservado el 50% de los derechos del futbolista. Además, conservará una opción de recompra respecto al Liverpool al final de la primera temporada, al igual que la tenía con Osasuna, y sería de ocho millones. Por otro lado, Víctor Muñoz se convertirá en la venta más cara en la historia de los rojillos.

🚨💣 Víctor Muñoz to Liverpool, it’s all formally sealed as Spanish winger has signed his contract with #LFC valid until June 2032. Hijack completed for €40m fee. The exclusive story from last night, 100% confirmed. pic.twitter.com/HhmSD4RaZL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026

Su evolución a lo largo de la temporada le sirvió para llamar la atención de Luis de la Fuente, debutando con la absoluta el pasado mes de marzo y siendo convocado para disputar la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá. Además de Newcastle, equipos como el Sunderland o el FC Barcelona mostraron interés en el versátil catalán.