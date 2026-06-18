Ghana vence a Panamá en el último suspiro y Luis Díaz guía el triunfo de Colombia

Un gol de Caleb Yirenkyi en el minuto 95 dio a Ghana el triunfo (1-0) sobre Panamá en el Estadio de Toronto (Canadá), un resultado que permite a los africanos soñar con el pase a las eliminatorias en un exigente Grupo L que completan Inglaterra y Croacia.

La fe de Yirenkyi, que acompañó la carrera por la banda izquierda de Brandon Thomas-Asante en el tiempo añadido, decidió un encuentro muy igualado y colocó a Ghana en el coliderato junto a Inglaterra, que previamente había derrotado por 4-2 a Croacia.

El estreno de Carlos Queiroz en el banquillo de las 'Black Stars', apenas dos meses después de asumir el cargo, terminó con final feliz. Panamá, por su parte, rozó el primer punto de su historia en una Copa del Mundo, aunque terminó cediendo en el último suspiro.

El conjunto de Thomas Christiansen comenzó mejor y tuvo una clara ocasión en los primeros minutos con un remate de Cecilio Waterman que obligó a intervenir a Ati Zigi. El guardameta ghanés volvió a ser decisivo durante toda la primera parte hasta acabar lesionado tras varios golpes.

Tras el descanso, Ghana dio un paso adelante con la entrada de Abdul Fatawu y Thomas-Asante, que aportaron profundidad por las bandas. Semenyo también apareció con más frecuencia y los africanos fueron cercando la portería panameña hasta encontrar el premio en el descuento con el tanto de Yirenkyi.

NO HAY NADA COMO GHANAR EN EL AÑADIDO 🤩 🇬🇭 ¡ESTA ES LA MAGIA DEL MUNDIAL! #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/zrBeEk38dT — DAZN España (@DAZN_ES) June 18, 2026

Colombia supera a Uzbekistán y lidera el Grupo K

La selección de Colombia debutó con una victoria por 1-3 ante Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México para colocarse líder del Grupo K, después del empate entre Portugal y República Democrática del Congo (1-1).

En su regreso a un Mundial tras perderse Qatar 2022, el equipo de Néstor Lorenzo resolvió el encuentro gracias a los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, mientras que Abbosbek Fayzullaev firmó el primer tanto mundialista de la historia de Uzbekistán.

¿Quién es la persona más feliz de Uzbekistán ahora mismo? Abbosbek Fayzullaev 😁#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/030G3Mlk0r — DAZN España (@DAZN_ES) June 18, 2026

El conjunto dirigido por Fabio Cannavaro comenzó con personalidad, pero fue perdiendo presencia con el paso de los minutos. Colombia monopolizó el balón y encontró el primer gol al borde del descanso con una incorporación de Daniel Muñoz, que aprovechó un pase de Luis Díaz para batir al portero rival.

Nada más comenzar la segunda parte, Uzbekistán sorprendió con el empate tras un rechace aprovechado por Fayzullaev, pero la reacción colombiana fue inmediata. Apenas cinco minutos después, Luis Díaz volvió a adelantar a los cafeteros tras una recuperación y asistencia de Gustavo Puerta.

ES EL FARO DE COLOMBIA. ES LUIS DÍAZ MARCANDO UN GOL QUE PUEDE SER DECISIVO 🇨🇴#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/12ioaWfFfL — DAZN España (@DAZN_ES) June 18, 2026

Los asiáticos buscaron el empate en el tramo final, aunque dejaron espacios que Colombia aprovechó para sentenciar. La presión del Cucho Hernández permitió a Jaminton Campaz marcar el definitivo 1-3, resultado que sitúa a la selección sudamericana en la primera posición de su grupo tras la primera jornada.