Hacienda podría reclamarte parte del dinero si vendes cromos del Mundial

La fiebre por el Mundial 2026 no solo está disparando las ventas de camisetas, álbumes y cromos, sino que también puede tener consecuencias fiscales para los aficionados más activos en el mercado de segunda mano. Según recuerdan los expertos de TaxDown, las ganancias obtenidas por la venta de cromos del Mundial o cualquier otro artículo de coleccionismo deben declararse a Hacienda cuando generan un beneficio económico.

La advertencia llega en un momento en el que las búsquedas de artículos relacionados con la Copa del Mundo se han multiplicado en plataformas como Wallapop y Vinted, impulsadas por el interés de miles de coleccionistas y aficionados al fútbol.

Hacienda también vigila la venta de cromos

Desde TaxDown explican que los cromos, álbumes y demás objetos relacionados con el Mundial son considerados "elementos patrimoniales". Por ello, cuando una persona vende uno de estos artículos por un precio superior al que pagó originalmente, la diferencia se considera una ganancia patrimonial y debe incluirse en la Declaración de la Renta.

El procedimiento es similar al aplicado en la venta de acciones o de otros bienes. Para calcular la ganancia se debe restar el precio de compra al precio de venta, descontando además los posibles gastos asociados a la operación.

Por el contrario, si el artículo se vende por un importe inferior al que costó inicialmente, no existe obligación de declarar esa operación al tratarse de una pérdida patrimonial. Los expertos recomiendan conservar tickets, facturas o justificantes de compra para acreditar ante la Agencia Tributaria el valor original de adquisición en caso de que sea necesario.

Las ganancias pueden tributar hasta un 30%

Las ganancias patrimoniales derivadas de estas operaciones tributan dentro de la base del ahorro del IRPF. Actualmente, los tipos aplicables oscilan entre el 19% y el 30%, dependiendo del importe obtenido. En el caso de ganancias inferiores a 6.000 euros, el porcentaje aplicable es del 19%, aunque la cifra aumenta progresivamente para importes superiores.

TaxDown también recuerda que cuando la compraventa de artículos deja de ser ocasional y se realiza de forma habitual con ánimo de lucro, la actividad puede ser considerada económica. En esos casos, el vendedor estaría obligado a darse de alta como autónomo y cumplir con las correspondientes obligaciones fiscales.

El Mundial dispara el interés por el coleccionismo

El fenómeno del Mundial está provocando un fuerte incremento de la actividad en las plataformas de compraventa. Según un estudio del comparador Idealo, las búsquedas relacionadas con Lionel Messi han aumentado un 122%, mientras que las de Cristiano Ronaldo lo han hecho un 94% y las de Pedri un 92%.

El álbum oficial del Mundial también vive un nuevo auge. Las búsquedas de este producto han crecido un 59%, consolidándose como uno de los artículos más demandados por los coleccionistas durante la competición. En paralelo, las camisetas de las grandes selecciones también registran un importante aumento de interés. La segunda equipación de España lidera actualmente las búsquedas en el mercado nacional, mientras que las camisetas de Argentina, Brasil y Colombia también figuran entre las más solicitadas por los aficionados.

Este auge del coleccionismo y de la compraventa entre particulares ha llevado a los expertos a recordar que, aunque se trate de simples cromos o recuerdos futbolísticos, las ganancias obtenidas con su venta pueden tener implicaciones fiscales que conviene no pasar por alto.