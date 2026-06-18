La demoledora estadística de la selección española que deja retratados a los líricos

El cierre de la primera jornada del Mundial 2026 confirmó a la selección española como la líder en pases intentados y completados, pero también como una de las colistas de goles, después de los 27 remates que propuso en su estreno contra Cabo Verde en el estadio de Atlanta.

Hay siete selecciones que no han contribuido a ninguno de los 75 goles de la primera cita, con Alemania con más tantos que ninguna, por el 7-1 a Curazao.

No han anotado ninguno ni Sudáfrica, derrotada 2-0 por México; ni Haití, doblegada 0-1 por Escocia; ni Turquía, con más remates que nadie (30), pero sin puntos contra Australia; ni Ecuador, por el 0-1 con el que perdió con Costa de Marfil; ni Argelia, 3-0 con Argentina; ni Panamá, por el 1-0 ante Ghana en el minuto 95, además del equipo de Luis de la Fuente y Cabo Verde, con el 0-0.

Es el único empate sin goles de toda la primera jornada, que acaba con España con todas las opciones intactas (los cuatro equipos suman un punto, incluidos Uruguay y Arabia Saudí con el 1-1 entre sí) y como líder en pases intentados, con un total de 811, y completados, con 755. Es un 93 por ciento de precisión… Sin ningún gol a favor.

Una estadística que refleja la mentira sobre la posesión de balón que ha hecho vivir del cuento a más de un lírico futbolístico.

También es el equipo que más pases intentó para romper líneas, con 420, cuando la media de la primera jornada está en 361,2, según las estadísticas avanzadas de la Plataforma de Datos de la FIFA, pero ninguno de sus 27 remates, siete entre los tres palos, once fuera y nueve bloqueados, encontró el destino más apreciado en el fútbol.

El próximo domingo, España disputa su segundo encuentro en el Mundial 2026 contra Arabia Saudí. Un partido clave, con ambos con un punto, para la resolución del grupo en la última jornada, en la que el conjunto español se enfrentará a Uruguay.