La increíble historia del partido que selló la amistad deportiva entre México y Corea del Sur

Hay rivalidades que nacen de décadas de historia, de finales, de polémicas o de grandes enfrentamientos. Y luego está la historia entre México y Corea del Sur: una amistad futbolística improbable que nació a miles de kilómetros de distancia, en un momento de máxima tensión y gracias a un gol que cambió el destino de un Mundial.

Recordemos que ambas selecciones llegan a esta segunda cita del Mundial con el mismo resultado previo. Corea del Sur ganó 2-1 a la República Checa y, por su parte, México hizo lo propio ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.

Cuando ambas selecciones vuelvan a verse las caras, será imposible no recordar aquella tarde del 27 de junio de 2018 en Rusia. Ese día, el fútbol convirtió una simple combinación de resultados en una especie de pacto emocional entre dos países separados por más de 11.000 kilómetros.

Todo comenzó con un drama absoluto para México. El conjunto dirigido por Juan Carlos Osorio había empezado aquel Mundial sorprendiendo al mundo con una victoria histórica ante Alemania y después había derrotado precisamente a Corea del Sur. Con seis puntos en el bolsillo, el Tri parecía tener prácticamente asegurado su pase a octavos. Pero la última jornada del grupo F cambió completamente el escenario.

El milagro de Kazán

México cayó con contundencia ante Suecia por 3-0 y la tranquilidad desapareció. De repente, la clasificación dependía de un partido que se jugaba al mismo tiempo: Corea del Sur contra Alemania.

La situación era casi imposible. Si la campeona del mundo ganaba, México quedaba eliminado. Los aficionados mexicanos seguían el encuentro desde la distancia con nervios, lágrimas y una esperanza mínima. Y entonces ocurrió lo inesperado.

En el tiempo añadido, Corea del Sur consiguió marcar dos goles que cambiaron la historia del grupo. Primero fue Kim Young-gwon, que puso el 1-0 tras una jugada revisada por el VAR. Después, con Alemania completamente volcada y Manuel Neuer fuera de su portería, Son Heung-min aprovechó un balón largo para sentenciar el partido.

Corea derrotaba a la campeona del mundo y, sin saberlo, regalaba a México una clasificación agónica. Lo que ocurrió después fue una de las escenas más curiosas que ha dejado un Mundial.

"Coreano, hermano, ya eres mexicano"

La celebración pasó rápidamente de la incredulidad a la locura. En las calles de México y entre los aficionados desplazados a Rusia nació un cántico que resumía la nueva relación entre ambas aficiones: "Coreano, hermano, ya eres mexicano".

La frase se convirtió en un fenómeno mundial. Muchos aficionados mexicanos acudieron a la Embajada de Corea del Sur en Ciudad de México para agradecer aquel favor futbolístico inesperado.

La escena parecía sacada de una película: banderas mexicanas junto a banderas coreanas, abrazos entre desconocidos y seguidores celebrando a un país que, horas antes, había sido un rival deportivo.

La figura de Son Heung-min, autor del segundo gol, quedó especialmente marcada en la memoria de los aficionados mexicanos. El delantero surcoreano pasó de ser un futbolista rival a convertirse en un símbolo de aquella conexión inesperada.

Una amistad que sobrevivió al Mundial

Lo sorprendente es que aquella historia no quedó como una simple anécdota. Con el paso del tiempo, la relación entre ambas aficiones se mantuvo viva.

En cada encuentro entre México y Corea del Sur reaparece aquel recuerdo. La rivalidad deportiva existe, pero siempre queda acompañada por un respeto especial.

La llegada de la selección surcoreana a Guadalajara para competir en el Mundial volvió a despertar esas imágenes de fraternidad. Las calles mexicanas recibieron a los aficionados asiáticos con entusiasmo y las redes sociales volvieron a llenarse de referencias al famoso cántico nacido en Rusia.

Incluso se hicieron virales escenas de aficionados mexicanos y coreanos compartiendo celebraciones, comida y bebidas tradicionales, una muestra de cómo el fútbol puede crear vínculos inesperados.

Un partido con memoria

México y Corea del Sur volverán a competir como rivales, pero la historia entre ambos países será siempre diferente. Porque pocas veces un Mundial consigue crear una conexión tan extraña: una nación celebrando la victoria de otra, un rival convertido en aliado y un gol transformado en símbolo de amistad.

Aquel 27 de junio de 2018 demostró que el fútbol puede ser imprevisible, absurdo y emocionante. Noventa minutos en un campo de Rusia bastaron para unir dos culturas lejanas bajo una misma frase.

"Coreano, hermano, ya eres mexicano" dejó de ser solo un cántico. Se convirtió en el recuerdo de una de esas historias que solo el fútbol puede escribir.