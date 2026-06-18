No hay Messi sin Maradona, la leyenda del '10' comenzó un 18 de junio hace 44 años

Mientras el mundo se rinde ante Lionel Messi y sus 16 dianas que lo igualan con el alemán Miroslav Klose como artillero histórico de los Mundiales, un 18 de junio de hace 44 años Diego Armando Maradona marcó sus primeros goles en una Copa del Mundo.

Ese día de 1982, en Alicante, comenzó a escribirse una historia inmortal, en un mundo sin redes sociales, ni viralizaciones algorítmicas, ni debates de estadísticas. El 10 ponía su impronta en el Mundial de España.

Lejos de achicarse tras no ser incluido en la lista de Argentina para el Mundial 1978, en el que se coronaron campeones en casa, Maradona demostró carácter y reclamó su lugar.

El escenario era adverso, esos que están destinados para los grandes. Argentina llegaba golpeada tras perder en el debut por 1-0 ante Bélgica y necesitaba reaccionar ante una Hungría que venía de aplastar 10-1 a El Salvador.

el Diego tenía 22 años y se presentó con un doblete que, sin saberlo, terminaría convirtiéndose en el primer capítulo de una leyenda que marcó al fútbol entero y la historia del balompié argentino: no hay Messi sin Maradona.

Su primera diana llegó a los 28 minutos. Daniel Bertoni, que ya había marcado el primero, volvió a probar y el rebote que dio el portero Ferenc Mészáros lo empujó Maradona, que era perseguido por Sándor Sallai.

A los 57 pondría el segundo de su cuenta, en una jugada en la que se asoció con Mario Kempes, porque el 10 brilló junto a otros grandes. Con la devolución del Matador encaró al arco y sacó un zurdazo al primer palo que puso el 3-0 de un triunfo que terminó por 4-1.

"Yo me asombré hasta de mí mismo", confesaría después Maradona, tras dejar en las retinas una corrida al área rival que luego repetiría a placer a través de los años como una marca inigualable.

Luego del partido vino el otro escenario donde el Diego se hacía inolvidable, las frases que fue dejando y que también tienen su sello: "Ya había metido goles en el Sub-20, pero en un Mundial de mayores es una sensación incomparable. Es como que venga tu vieja a levantarte con el desayuno. Pura felicidad".

Tras ese partido Maradona no volvió a marcar en el torneo de España 82, pero cuatro años después en México 1986 se convertiría en mito universal con sus cinco goles en siete partidos, con los que hizo a Argentina campeona en apenas su segundo Mundial.

Allí nacieron sus dos goles memorables de la victoria 2-1 ante Inglaterra, que fueron los últimos con nombre propio en la historia de los Mundiales: la Mano de Dios y el Gol del Siglo, una distinción que solo tuvo antes el Gol Fantasma de los ingleses campeones de 1966.

En total, Diego marcó ocho tantos en Mundiales. Dos a Hungría, uno a Italia, dos a Inglaterra, dos a Bélgica y uno a Grecia. Este último, en Estados Unidos 1994, antes de que un control antidopaje positivo por efedrina lo dejara fuera del torneo, dando origen al más íntimo de los lamentos: "Me cortaron las piernas".

A casi seis años de su muerte, un 25 de noviembre de 2020, Maradona confirma que jamás estará ausente. Ocupa un espacio difícil de llenar, mientras la Justicia argentina todavía busca explicaciones a su inesperada partida porque a los genios no se les olvida.

Messi tiene el mundo a sus pies. Maradona lo tuvo antes.