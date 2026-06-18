Menú
Fútbol

Nueva polémica en el Mundial: Tuchel estalló ante la cercanía de los fotógrafos

Tuchel aumentó el tono de su queja y reconoció haberse sentido frustrado por no poder ver a su equipo en un momento tan importante.

Tuchel aumentó el tono de su queja y reconoció haberse sentido frustrado por no poder ver a su equipo en un momento tan importante.
Nueva polémica en el Mundial: Tuchel estalló ante la cercanía de los fotógrafos. | Twitter

Menudo enfado se cogió el bueno de Thomas Tuchel con la organización del Mundial tras lo sucedido en la previa del partido que su equipo ganó por 4-2 ante Croacia. Fue en el momento en el que iba a sonar el himno. Decenas de fotógrafos se pusieron delante de él y de su banquillo.

La escena es reveladora a todas luces:

Tuchel se quejó en ese instante, pero nadie le hizo caso y tuvo que aguantar así hasta el inicio del choque. Después sí tomó medidas y habló en rueda de prensa.

"Le ruego a la FIFA que cambie la posición de los fotógrafos durante el himno nacional. No podía ver a mi equipo durante el himno nacional", empezó su exposición el seleccionador del combinado inglés.

Relacionado

Tuchel aumentó el tono de su queja y reconoció haberse sentido frustrado por no poder ver a su equipo en un momento tan importante: "Estaba esperando este momento, es un momento muy especial que vivía hoy, y estaba frente a un muro de 50 fotógrafos, a medio metro de mí. No podía ver ni a un solo jugador y arruinó un poco mi experiencia hoy".

Temas

En Deportes

    Servicios

    • Oro Libertad
    • IA Gratis
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida