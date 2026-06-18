Nueva polémica en el Mundial: Tuchel estalló ante la cercanía de los fotógrafos

Menudo enfado se cogió el bueno de Thomas Tuchel con la organización del Mundial tras lo sucedido en la previa del partido que su equipo ganó por 4-2 ante Croacia. Fue en el momento en el que iba a sonar el himno. Decenas de fotógrafos se pusieron delante de él y de su banquillo.

La escena es reveladora a todas luces:

"Le ruego a FIFA que cambie la posición de los fotógrafos en el himno, NO PODÍA VER A MI EQUIPO. Estaba esperando este momento, fue muy especial, y estaba frente a un MURO DE 50 FOTÓGRAFOS. ARRUINÓ MI EXPERIENCIA". La calentura de Thomas Tuchel. 🤬🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/ZlwYxb7JGb — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 18, 2026

Tuchel se quejó en ese instante, pero nadie le hizo caso y tuvo que aguantar así hasta el inicio del choque. Después sí tomó medidas y habló en rueda de prensa.

"It ruined, a little bit, my experience today" Thomas Tuchel has asked Fifa to move the photographer position during the national anthem. pic.twitter.com/vksggmQapJ — BBC Sport (@BBCSport) June 18, 2026

"Le ruego a la FIFA que cambie la posición de los fotógrafos durante el himno nacional. No podía ver a mi equipo durante el himno nacional", empezó su exposición el seleccionador del combinado inglés.

Tuchel aumentó el tono de su queja y reconoció haberse sentido frustrado por no poder ver a su equipo en un momento tan importante: "Estaba esperando este momento, es un momento muy especial que vivía hoy, y estaba frente a un muro de 50 fotógrafos, a medio metro de mí. No podía ver ni a un solo jugador y arruinó un poco mi experiencia hoy".