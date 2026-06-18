Óscar Mayo detalla el modelo de negocio del Atlético de Madrid en Media Power Podcast

El director general de Ingresos y Operaciones del Atlético de Madrid, Óscar Mayo, protagoniza una nueva edición de Media Power Podcast, un espacio que se está consolidando como uno de los foros de referencia para conversar con algunos de los principales líderes empresariales, políticos y deportivos de España.

La profesionalización del deporte se ha convertido en uno de los grandes fenómenos empresariales de las últimas décadas. Más allá de los resultados sobre el terreno de juego, los grandes clubes compiten hoy en ámbitos como la innovación, la generación de ingresos, la experiencia de cliente, la tecnología, los patrocinios o la expansión internacional de marca. En este contexto, Media Power Podcast continúa consolidándose como uno de los espacios de referencia para conocer cómo se gestionan las grandes organizaciones a través de conversaciones con algunos de sus máximos responsables.



El último invitado ha sido Óscar Mayo, uno de los directivos que mejor representan la transformación empresarial experimentada por el Atlético de Madrid durante la última década. A lo largo de la conversación, Mayo ofrece una visión detallada de cómo se gestiona una organización que ha evolucionado desde un gran club de fútbol a una auténtica multinacional del entretenimiento y el deporte.

La entrevista permite conocer la complejidad de una entidad que mueve cerca de 500 millones de euros al año y que ha construido un modelo de negocio cada vez más diversificado. Derechos audiovisuales, patrocinios, explotación del estadio, hospitality, venta de entradas, experiencias premium, comercialización internacional y activos digitales forman parte de una estructura que exige una gestión cada vez más sofisticada.

Uno de los aspectos más interesantes del episodio es precisamente el papel que desempeña Mayo dentro de la organización. Como responsable de ingresos y operaciones, su ámbito de actuación abarca algunas de las áreas más estratégicas para el crecimiento del club: desarrollo comercial, experiencia del aficionado, monetización de activos, innovación, operaciones y optimización de infraestructuras. Un perfil que refleja la creciente importancia de los gestores profesionales en el éxito de las grandes entidades deportivas.

La conversación también pone de manifiesto cómo los clubes de élite compiten hoy en un escenario global en el que la capacidad de generar recursos resulta tan determinante como la gestión deportiva. La construcción de marca, la internacionalización y la relación permanente con millones de aficionados se han convertido en elementos esenciales para sostener el crecimiento y la competitividad. "Todos los ingresos que genera un club tienen un único objetivo: hacer mejor fútbol, tener los mejores jugadores y construir el mejor equipo posible", explica Mayo.

La participación de Óscar Mayo se suma a una lista de invitados cada vez más relevante en Media Power Podcast. Por sus micrófonos han pasado personalidades como José María Aznar, Iván Espinosa de los Monteros, Marcos de Quinto o Borja Vázquez, además de directivos de grandes compañías internacionales y referentes del mundo empresarial. Esta capacidad para reunir a líderes de primer nivel está consolidando el programa dirigido por Jaime Cabezas como una de las plataformas emergentes más interesantes para analizar liderazgo, gestión, innovación y creación de valor en España.

Con una creciente presencia de CEOs, emprendedores, altos directivos y figuras institucionales, Media Power Podcast está construyendo una comunidad de influencia alrededor de las grandes conversaciones sobre empresa, economía, deporte y transformación empresarial. La entrevista a Óscar Mayo encaja plenamente en esa línea editorial al mostrar cómo se gestiona desde dentro una de las marcas deportivas más reconocidas de Europa.