Qué significan los parches que lucen los jugadores en sus camisetas del Mundial

Con el Mundial ya en marcha y el debut de muchas selecciones, en las camisetas que lucen los distintos países se han podido ver diferentes parches en las mangas de las camisetas. La finalidad por parte de FIFA de incluir estas insignias reside en diferenciar situaciones concretas de futbolistas y selecciones dentro del campeonato, reforzando la identidad de cada equipo. Son hasta siete los distintivos que se pueden apreciar.

En primer lugar se encuentra el parche dorado. Este emblema es exclusivo para los equipos que se han proclamado campeones del mundo en alguna ocasión. Existen dos versiones, cambiando el color de fondo para que se pueda adaptar a la tonalidad de la camiseta. El diseño incluye la imagen del trofeo sobre un fondo dorado con las palabras "FIFA" y "World Cup 2026", todo reunido en un recuadro blanco.

En segundo lugar, existe un parche similar al anterior, pero sin emplear el color dorado. Se combina el blanco y el negro, adaptándolo al color de la camiseta de cada equipo.

En tercer lugar, existe un parche de debut que portan aquellos futbolistas que juegan su primer Mundial. El diseño incluye la imagen del trofeo junto a "Debut FIFA World Cup". En el caso de España, son más de una decena de futbolistas los que incluyen este emblema en su camiseta.

En cuarto lugar, existe uno más exclusivo en este Mundial, el parche Legacy, que solo portan aquellos jugadores que han disputado cinco o más Mundiales. Es el caso de Messi, Cristiano, Ochoa, Modric, Neuer y Nagatomo. En quinto lugar, el parche del Guante de Oro es el reconocimiento para aquellos guardametas que han logrado el premio en algún Mundial. Este es portado por el Dibu Martínez, Neuer y Courtois.

En sexto lugar, el parche de Bota de Oro, que está reservado para quienes han logrado el pichichi en alguna de las Copas del Mundo disputadas. Mbappé, Kane y James Rodríguez tienen el privilegio de lucirlo en sus mangas. Por último, la escarapela de campeón, que a excepción del resto de parches se coloca en el centro del pecho y es el emblema del vigente campeón del mundo. En este torneo lo luce Argentina.