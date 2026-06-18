Suiza y Bosnia reabren el derbi balcánico oculto del Mundial: los jugadores que pudieron vestir otra camiseta

Suiza y Bosnia y Herzegovina afrontan una de las citas más igualadas de la segunda jornada del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan empatadas a un punto después de firmar tablas en su estreno y saben que una victoria puede acercarlas de forma decisiva a los dieciseisavos de final. Sin embargo, más allá de lo que ocurra sobre el césped, el encuentro esconde una historia mucho más profunda: la de los cientos de miles de familias balcánicas que encontraron refugio en Suiza durante las guerras que sacudieron la antigua Yugoslavia.

El combinado helvético ha construido durante décadas una de las plantillas más multiculturales del fútbol europeo. Muchos de sus futbolistas nacieron en Suiza, pero mantienen raíces familiares en Bosnia, Kosovo, Serbia, Croacia o Albania. Esa realidad convierte el duelo ante Bosnia en una especie de derbi encubierto cargado de vínculos familiares, culturales e históricos.

Un partido marcado por las raíces balcánicas

Las guerras de los Balcanes de los años noventa provocaron la llegada de miles de refugiados a territorio suizo. Muchos de sus hijos crecieron en academias de fútbol del país alpino y terminaron formando parte de una de las generaciones más competitivas de la selección suiza.

A lo largo de los últimos años, varios futbolistas helvéticos tuvieron la posibilidad de representar a Bosnia y Herzegovina por ascendencia familiar. Algunos llegaron incluso a mantener contactos con distintas federaciones antes de decantarse por Suiza, una situación que ha generado numerosos debates en la región balcánica sobre la fuga de talento hacia selecciones con mayores opciones competitivas.

El caso más conocido fue el de jugadores de origen bosnio que terminaron consolidándose con Suiza pese a conservar fuertes lazos familiares con su país de origen. Esa circunstancia ha convertido enfrentamientos como el de este Mundial en partidos especialmente seguidos tanto en Sarajevo como en Zúrich.

Un grupo más abierto de lo esperado

En el plano deportivo, el encuentro llega marcado por la necesidad de ganar. Suiza decepcionó en su debut tras empatar 1-1 frente a Catar, una de las selecciones teóricamente más accesibles del grupo y dirigida por Julen Lopetegui. El resultado dejó muchas dudas sobre el potencial ofensivo de los helvéticos y les obliga a reaccionar para evitar complicaciones inesperadas.

Bosnia tampoco pudo pasar del empate en su estreno frente a Canadá. El conjunto balcánico mostró solidez defensiva, pero dejó escapar una oportunidad importante para colocarse en una posición privilegiada dentro del grupo. Con ambos equipos igualados a un punto, la clasificación permanece completamente abierta.

Precisamente por ello, el duelo adquiere una dimensión especial. No solo enfrentará a dos selecciones necesitadas de una victoria, sino también a dos países unidos por décadas de migración, historia compartida y futbolistas que en muchos casos crecieron entre dos identidades. Un partido con sabor mundialista y, al mismo tiempo, con aroma de derbi balcánico.