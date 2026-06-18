Zorros del desierto, elefantes o tiburones: la intrahistoria de los apodos de las selecciones africanas del Mundial

África llega al Mundial de 2026 con un récord de participación de diez selecciones y una curiosidad que va mucho más allá del fútbol: siete de ellas compiten bajo nombres inspirados en animales salvajes.

Leones, elefantes, leopardos, águilas, zorros y tiburones acompañan a los equipos africanos desde hace décadas, pero detrás de cada apodo hay una historia que mezcla identidad nacional, cultura, geografía y memoria colectiva.

El caso más conocido es probablemente el de Marruecos, cuyos futbolistas son los Leones del Atlas. El sobrenombre hace referencia al león de Berbería o león del Atlas, una subespecie que habitó durante siglos las montañas del Atlas y otras zonas del norte de África antes de desaparecer en estado salvaje durante el siglo XX.

Los marroquíes, que debutaron en este Mundial con un empate frente a Brasil (1-1), siguen escribiendo nuevas páginas de la historia africana. En ese encuentro se convirtieron en la primera selección que alineó durante un partido mundialista a once futbolistas nacidos fuera de sus fronteras, reflejo del peso que tiene la diáspora marroquí repartida por Europa.

También rugen los Leones de Teranga de Senegal. El león es un símbolo habitual de fuerza y liderazgo en África occidental, pero los senegaleses añadieron la palabra Teranga, que en lengua wolof significa hospitalidad y constituye uno de los conceptos más asociados a la identidad nacional del país.

La selección de la República Democrática del Congo (RDC), por su parte, es conocida popularmente como los Leopardos, un animal profundamente ligado a la historia política congoleña.

Durante décadas, el leopardo fue uno de los símbolos nacionales de Zaire (antiguo nombre de la RDC) y estaba estrechamente asociado al régimen del dictador Mobutu Sese Seko, que convirtió su característica gorra de piel de ese felino en una de sus señas de identidad.

Costa de Marfil presenta a los Elefantes, un sobrenombre que procede del intenso comercio de marfil desarrollado durante siglos en la región. El elefante acabó erigiéndose en uno de los principales símbolos nacionales mucho antes de trasladarse al fútbol.

Argelia, en cambio, mira al Sáhara. Sus jugadores destacan como los Zorros del Desierto, una referencia al fénec, un pequeño zorro de grandes orejas adaptado a las extremas condiciones del Sáhara y considerado uno de los animales más representativos del país magrebí.

Túnez mezcla naturaleza e historia bajo el apodo de las Águilas de Cartago. La referencia a la rapaz se combina con el recuerdo de la antigua ciudad de Cartago, uno de los mayores poderes del Mediterráneo en la antigüedad y símbolo histórico del país.

La lista de animales mundialistas africanos la completan los Tiburones Azules de Cabo Verde. El apodo está ligado a la condición insular del archipiélago atlántico y a la abundante presencia de tiburones azules en sus aguas.

Precisamente, Cabo Verde protagoniza una de las historias más inesperadas del torneo. Los Tiburones Azules disputan el primer Mundial de su historia y sorprendieron este lunes en su debut con un empate sin goles frente a España.

El héroe de aquella noche fue el veterano portero Vozinha (Josimar Dias), de 40 años. Sus intervenciones frustraron a los atacantes españoles y convirtieron al guardameta en una sensación mundial.

La repercusión fue inmediata. Antes del partido, Vozinha contaba con menos de 50.000 seguidores en la red social Instagram. Apenas 48 horas después del histórico empate, su cuenta ha superado los 11 millones, una cifra inédita para un futbolista caboverdiano.

Faraones y Estrellas Negras

Lejos de la nomenclatura animalística, Egipto juega como los Faraones, un homenaje directo a una de las civilizaciones más influyentes de la historia.

Ghana es conocida como las Estrellas Negras, una alusión a la estrella negra que figura en su bandera y que fue adoptada por el movimiento panafricanista impulsado por el histórico líder independentista Kwame Nkrumah, primer presidente ghanés.

Sudáfrica, finalmente, mantiene el popular Bafana Bafana, una expresión en lengua zulú que puede traducirse como 'los muchachos' o 'los chicos'.

Ese nombre acompaña al combinado sudafricano desde su regreso al fútbol internacional tras el fin del apartheid (el sistema de segregación racial impuesto por la minoría blanca que gobernó Sudáfrica desde 1948 hasta principios de la década de 1990).

Los resultados del Mundial cambiarán en las próximas semanas, pero los apodos permanecerán. Porque detrás de cada gol y cada celebración no sólo compiten diez selecciones africanas.

También lo hacen símbolos que cuentan historias de imperios antiguos, animales legendarios, movimientos políticos, diásporas y pequeñas islas atlánticas capaces de poner al mundo entero a hablar de un portero llamado Vozinha.