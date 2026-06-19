El día que Brasil llegó en tanques de la ONU para jugar un partido de fútbol contra Haití

Brasil afronta su segundo encuentro del Mundial 2026 con más urgencias de las previstas. La Canarinha no pasó del empate ante Marruecos en su debut y ahora se mide a una selección haitiana que cayó por la mínima frente a Escocia, pero que volvió a demostrar una enorme capacidad competitiva.

El duelo trae inevitablemente el recuerdo de uno de los episodios más sorprendentes de la historia reciente del fútbol internacional. Un partido disputado hace más de dos décadas que convirtió a Brasil en protagonista de una misión con un objetivo mucho más importante que ganar un encuentro.

El día que el fútbol llegó a una zona de conflicto

En agosto de 2004, Haití atravesaba una profunda crisis política y social tras la caída del presidente Jean-Bertrand Aristide. El país se encontraba bajo la supervisión de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas y las tensiones entre grupos armados seguían siendo constantes.

En ese contexto, la Confederación Brasileña de Fútbol organizó un amistoso histórico entre Brasil y Haití en Puerto Príncipe. La iniciativa recibió el nombre de Partido por la Paz y buscaba transmitir un mensaje de unidad a través del deporte.

Las medidas de seguridad fueron extraordinarias. Los jugadores brasileños, encabezados por figuras como Ronaldo, Ronaldinho, Kaká y Roberto Carlos, se desplazaron bajo protección de la ONU y recorrieron algunas zonas de la ciudad escoltados por vehículos militares.

Un acontecimiento que paralizó el país

Más de 30.000 personas acudieron al estadio Sylvio Cator para presenciar un encuentro que terminó con victoria brasileña por 6-0. Sin embargo, el resultado fue lo menos importante de una jornada que quedó grabada en la memoria colectiva haitiana.

Durante varias horas, la violencia disminuyó considerablemente y miles de ciudadanos salieron a las calles para ver de cerca a las estrellas brasileñas. La visita fue interpretada por muchos organismos internacionales como una demostración del enorme poder simbólico del deporte.

Ahora, más de veinte años después, Brasil y Haití vuelven a cruzar sus caminos en un Mundial. La diferencia deportiva sigue siendo enorme, pero el recuerdo de aquel encuentro histórico convierte este partido en uno de los más especiales de toda la fase de grupos.