El "milagro" de Colombia: aficionados en silla de ruedas se levantan para celebrar un gol

El debut de la selección de Colombia en el Mundial 2026 no solo ha dejado un triunfo por 1-3 ante Uzbekistan, sino también una imagen que no tardó en hacerse viral en pocos minutos en las redes sociales. Durante la celebración de los goles de Colombia, varios vídeos captados en las gradas muestran a dos aficionados en la zona destinada a personas con movilidad reducida levantándose de sus sillas de ruedas para festejar las jugadas.

Las imágenes, grabadas desde distintos puntos del estadio, se difundieron rápidamente en plataformas como X, TikTok e Instagram, generando una oleada de reacciones divididas entre la sorpresa, el humor y la crítica. En ellas se aprecia cómo, tras uno de los goles de Colombia, los aficionados se incorporan y celebran de pie junto al resto del público, en un ambiente de euforia generalizada.

El gol de Colombia fue milagroso para estos aficionados en silla de ruedas pic.twitter.com/VIrdKozHeO — LO + (@SuperViiral) June 19, 2026

El encuentro se disputó en el Estadio Azteca, dentro del torneo organizado por la FIFA en el marco del Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. El partido enfrentó a una Colombia que llegaba con buenas sensaciones y a una Uzbekistán debutante en la competición.

En lo estrictamente deportivo, el conjunto sudamericano se impuso con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo logró así colocarse líder de su grupo tras la primera jornada.

Debate en redes sociales

Sin embargo, la escena en las gradas ha abierto un debate en redes sociales. Algunos usuarios han puesto en duda si las personas que ocupaban esos asientos cumplían los requisitos para acceder a las zonas adaptadas, mientras que otros han defendido que podría tratarse simplemente de una reacción puntual de emoción en un contexto de gran euforia futbolística.

En este sentido, varios comentarios recuerdan que el uso de silla de ruedas no siempre implica una inmovilidad total, ya que existen personas que la necesitan en su vida diaria pero que, en determinadas circunstancias o esfuerzos concretos, pueden ponerse de pie o incluso caminar brevemente sin dejar de requerirla como apoyo habitual.