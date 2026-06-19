Escocia y Marruecos preparan una batalla en las gradas que va mucho más allá del resultado

Escocia y Marruecos llegan a la segunda jornada del Mundial 2026 con sensaciones muy distintas, pero con un mismo objetivo: dar un paso decisivo hacia los dieciseisavos de final. Los escoceses vencieron por la mínima a Haití en su estreno, mientras que Marruecos sorprendió a todos con un valioso empate ante Brasil tras uno de los mejores encuentros disputados hasta ahora en el torneo.

Sin embargo, más allá de lo que ocurra sobre el césped, el partido promete una batalla paralela en las gradas. Dos culturas futbolísticas completamente distintas medirán fuerzas en uno de los ambientes más espectaculares que puede ofrecer una Copa del Mundo.

Las gaitas que acompañan a Escocia desde hace décadas

Pocas selecciones poseen una identidad tan reconocible como Escocia. Desde los años setenta, miles de aficionados viajan acompañando a su selección con gaitas, tambores y canciones tradicionales que han convertido a la conocida como Tartan Army en una de las hinchadas más respetadas del fútbol internacional.

La presencia de las gaitas se ha convertido en una imagen habitual en los grandes torneos. Su sonido acompaña a la selección antes, durante y después de los partidos, creando una atmósfera muy característica que identifica inmediatamente a los aficionados escoceses.

En el Mundial de 2026, la victoria ante Haití ha reforzado el optimismo de una afición que sueña con superar una fase de grupos que se presenta especialmente igualada.

La pasión marroquí que conquista cada estadio

Si Escocia aporta tradición, Marruecos representa una de las aficiones más apasionadas del planeta. La selección norteafricana ya dejó huella en el Mundial de Qatar 2022, donde miles de seguidores convirtieron cada encuentro en una auténtica fiesta.

Los aficionados marroquíes destacan por su capacidad para generar ruido constante durante los partidos. Silbidos, cánticos y una presión ambiental permanente forman parte de una manera de animar que ha llamado la atención en todos los torneos recientes.

Tras el meritorio empate frente a Brasil, la confianza se ha disparado entre una afición que vuelve a soñar con protagonizar otra actuación histórica. Si el encuentro ya promete emociones sobre el terreno de juego, en las gradas se espera uno de los mayores espectáculos sonoros de toda la fase de grupos.