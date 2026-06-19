Estados Unidos vence a Australia y sella su pase a los dieciseisavos del Mundial

La selección nacional que dirige Mauricio Pochettino ha prolongado su excelente estado de forma y ha superado con solvencia su segundo compromiso internacional. Con una cómoda victoria por 2-0 en el estadio Lumen Field de Seattle, el combinado anfitrión ha asegurado, con una jornada de antelación, su presencia en la siguiente fase de la Copa del Mundo.

Un desafortunado tanto en propia puerta de Cameron Burgess y un certero remate de cabeza de Alex Freeman, ambos en los primeros cuarenta y cinco minutos, fueron suficientes para decantar la balanza. La notable ausencia de Christian Pulisic, apartado por molestias físicas en un gemelo, no supuso un impedimento para que los locales volvieran a exhibir un nivel competitivo muy alto frente a su afición.

Al igual que sucedió en su arrollador debut frente a Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el equipo mostró un arranque vibrante y dominador. En esta ocasión, la paciencia de los miles de seguidores congregados en las gradas apenas duró once minutos antes de poder festejar el primer tanto de la velada.

El atacante Folarin Balogun, que ya había brillado en el estreno mundialista, se internó con peligro en el área rival y sirvió un centro raso y tenso. En su intento por despejar el esférico, el defensor australiano Burgess terminó introduciéndolo de manera fortuita en el fondo de su propia portería.

El dominio táctico continuó de la mano de un excelente Weston McKennie, que controló el ritmo del partido desde la zona de tres cuartos. Fruto de esa superioridad llegó la sentencia en el minuto 42. Tras una jugada a balón parado, Sergiño Dest enganchó un potente disparo desde la frontal; el rechace quedó suelto y Alex Freeman, muy atento, se adelantó a todos para firmar el segundo gol definitivo de la noche.

El colegiado alemán Felix Zwayer validó la diana tras una pertinente revisión del VAR, disipando cualquier duda sobre un posible fuera de juego. Tras el paso por los vestuarios, el seleccionador australiano Filip Popovic introdujo varios cambios tácticos buscando una reacción que nunca llegó a materializarse.

A pesar de que el ritmo ofensivo de los norteamericanos disminuyó, la defensa estadounidense se mantuvo firme y desbarató sin apuros los tímidos acercamientos rivales. En los compases finales, el encuentro se trabó debido al incremento de la intensidad física, lo que obligó al árbitro a mostrar varias amonestaciones antes de señalar el pitido final.