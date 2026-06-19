El conflicto EEUU-Irán salpica al Mundial: queja formal a la FIFA por trabas fronterizas

La Federación Iraní de Fútbol ha anunciado su intención de presentar una queja formal ante la FIFA debido a los procedimientos de entrada y salida impuestos a su selección nacional para disputar sus partidos del Mundial en territorio estadounidense. La organización deportiva asiática considera que estas medidas de seguridad excepcionales están mermando sus capacidades competitivas.

En un duro comunicado, el organismo rector del fútbol en la república islámica afirma que las restricciones dictadas por la Administración estadounidense son totalmente incompatibles con los principios de igualdad de condiciones que deberían regir para todos los equipos participantes en el torneo intercontinental. La tensión geopolítica ha terminado salpicando a la logística deportiva de la competición.

A la selección iraní, que tiene establecido su campamento base en México, tan solo se le permitió viajar a California el día previo a su debut oficial. Este primer encuentro de la fase de grupos se disputó en la localidad de Inglewood, donde el conjunto asiático logró un trabajado empate a dos goles frente al combinado de Nueva Zelanda.

Los dirigentes de la federación persa se han quejado amargamente de que, de cara a su segundo compromiso del campeonato, tampoco han recibido autorización para desplazarse con antelación. El equipo esperaba poder viajar con al menos dos días de margen a suelo estadounidense para preparar adecuadamente su próximo partido contra Bélgica, que tendrá lugar este domingo en el mismo recinto deportivo californiano.

El conflicto diplomático y logístico va más allá de los propios jugadores sobre el terreno de juego. Según denuncia la organización asiática, a varios miembros que forman parte de la delegación de Irán se les ha denegado por completo el visado y la entrada a Estados Unidos, impidiendo de forma rotunda que acompañen al equipo durante el desarrollo del campeonato.

Ante esta situación que amenaza con enturbiar la normalidad de la competición y desvirtuar el aspecto meramente deportivo, la máxima autoridad del fútbol mundial ha tratado de mediar. Los responsables del equipo técnico han revelado que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acudió personalmente al vestuario del conjunto iraní al finalizar su duelo contra los neozelandeses, ofreciendo su intermediación para tratar de suavizar las restricciones.

Este choque en el ámbito del deporte es un reflejo directo del delicado contexto internacional. Estados Unidos e Irán se encuentran inmersos en un severo conflicto militar desde el pasado mes de febrero. Sin embargo, este mismo miércoles ambas naciones firmaron un acuerdo marco diplomático, cuyo principal objetivo es sentar las bases para poner fin definitivo a las hostilidades y recuperar cierta estabilidad en las relaciones bilaterales.