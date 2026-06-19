La historia detrás del Turquía-Paraguay que nadie esperaba encontrar en un Mundial

Turquía y Paraguay afrontan la segunda jornada del Mundial 2026 con la necesidad de reaccionar. Los turcos cayeron por 0-2 ante Australia en uno de los resultados más inesperados de la primera fecha, mientras que Paraguay sufrió una dura goleada por 4-1 frente a Estados Unidos que complica notablemente sus opciones de clasificación.

Más allá de lo deportivo, el encuentro esconde una curiosa conexión histórica entre ambos países que pocos aficionados conocen. Aunque separados por más de 11.000 kilómetros, Turquía y Paraguay mantienen vínculos culturales y familiares que han llegado incluso al mundo del fútbol.

Una emigración que cruzó continentes

A finales del siglo XIX y principios del XX, miles de ciudadanos procedentes del entonces Imperio Otomano emigraron hacia América Latina.

Con el paso de las décadas, numerosas familias paraguayas conservaron apellidos, tradiciones y raíces vinculadas a aquellas comunidades llegadas desde Oriente Medio. Aunque muchos de aquellos inmigrantes procedían de territorios que hoy forman parte de Siria o Líbano, todos llegaban con documentación otomana y eran conocidos popularmente como turcos.

Ese fenómeno migratorio creó una relación histórica que todavía hoy se mantiene en algunos ámbitos sociales y económicos entre ambos países.

El fútbol también heredó esa conexión

La influencia de aquellas migraciones ha llegado incluso al deporte. A lo largo de los años han aparecido futbolistas paraguayos con ascendencia turca u otomana, mientras que algunos jugadores nacidos en Europa han mantenido vínculos familiares con comunidades emigradas a Sudamérica.

El partido entre Turquía y Paraguay reúne así dos selecciones que buscan sobrevivir en un grupo que ha comenzado de forma muy complicada para ambas. Los turcos intentarán recuperar las buenas sensaciones que mostraron durante la clasificación, mientras que Paraguay necesita reaccionar tras recibir una de las derrotas más contundentes de la primera jornada.

Para los dos equipos, el margen de error prácticamente ha desaparecido. Una nueva derrota podría dejar muy cerca la eliminación mundialista.