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Mundial de Fútbol 2026

Lamine Yamal hace saltar las alarmas: ¿Está para jugar un partido entero?

Lamine dice que él se encuentra bien, pero que decide el míster. No está para un partido entero.

Lamine dice que él se encuentra bien, pero que decide el míster. No está para un partido entero.
Lamine Yamal hace saltar las alarmas y reconoce que no está bien del todo | TVE

Todo el mundo piensa que España será mejor con Lamine Yamal y que debería ser titular ante Arabia Saudí el próximo domingo. Pero la realidad es que el jugador del Barcelona no está al 100% y así lo ha reconocido en una entrevista para TVE.

"¿Jugar 90 minutos? Es muy pronto, innecesario. Tengo un proceso de adaptación, así que no es el momento adecuado para jugar un partido entero, pero jugaré los minutos que el entrenador quiera", comentó Lamine.

Eso sí, Lamine dice que él se encuentra bien:

"Me encuentro muy bien. Llevo mucho tiempo fuera del campo y tengo ganas del domingo. Estoy preparado para lo que el míster quiera, aunque estar bien no significa que vaya a jugar. Elige el míster, pero yo estoy preparado".

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Lamine Yamal sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. La lesión ocurrió el pasado 22 de abril tras chutar un penalti en un partido del FC Barcelona contra el Celta de Vigo en LaLiga.

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