Lamine Yamal hace saltar las alarmas: ¿Está para jugar un partido entero?

Todo el mundo piensa que España será mejor con Lamine Yamal y que debería ser titular ante Arabia Saudí el próximo domingo. Pero la realidad es que el jugador del Barcelona no está al 100% y así lo ha reconocido en una entrevista para TVE.
"¿Jugar 90 minutos? Es muy pronto, innecesario. Tengo un proceso de adaptación, así que no es el momento adecuado para jugar un partido entero, pero jugaré los minutos que el entrenador quiera", comentó Lamine.
Eso sí, Lamine dice que él se encuentra bien:
🗣️Lamine: "Me encuentro muy bien, preparado para lo que el 'míster' quiera. Pero no es el momento de un partido entero".@SEFutbol le espera el domingo. Entrevista completa a 'TDP, Directo al Mundial', aquí:https://t.co/u9sF8xoB1e@roigroba_tve @Rodfbh1 #MundialRTVE @La1_tve pic.twitter.com/tVuArvk48b— Teledeporte (@teledeporte) June 19, 2026
"Me encuentro muy bien. Llevo mucho tiempo fuera del campo y tengo ganas del domingo. Estoy preparado para lo que el míster quiera, aunque estar bien no significa que vaya a jugar. Elige el míster, pero yo estoy preparado".
Lamine Yamal sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. La lesión ocurrió el pasado 22 de abril tras chutar un penalti en un partido del FC Barcelona contra el Celta de Vigo en LaLiga.