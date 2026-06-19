Lío en Portugal por las declaraciones de Joao Neves sobre Cristiano Ronaldo

El empate de Portugal ante República Democrática del Congo (1-1) durante el estreno mundial dejó dudas entre los aficionados lusos y desató las críticas sobre la falta de contundencia y pegada del combinado. Cristiano Ronaldo, en quien muchos se encomiendan, no firmó una gran actuación y se situó en el centro del debate, aunque para buena parte del entorno sigue siendo intocable.

El único tanto portugués lo anotó João Neves, pero el centrocampista del PSG fue protagonista también por sus declaraciones al término del encuentro, que generaron un notable revuelo. El futbolista afirmó: "Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, por nuestra selección nacional y por el mundo del fútbol, pero en este momento, él y nosotros sabemos que no es diferente. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás. Está aquí para contribuir, igual que todos nosotros".

Ataque hacia el 7 portugués

Estas palabras fueron interpretadas por numerosos aficionados como un ataque hacia Cristiano Ronaldo, lo que encendió aún más el debate. Tal es la indignación que los seguidores comenzaron a llenar de comentarios las publicaciones de la novia de João Neves, Madalena Aragão, tanto en las imágenes que sale con el futbolista como en las que aparece en solitario.

Desde gifs en los que el delantero de Portugal realiza gestos provocadores y de desafío a la grada hasta emojis de una cara vomitando o de payaso. Además, hay alguna sugerencia: "Hazle saber a tu amigo que Cristiano es el rey del fútbol y merece todo su respeto".

La hermana de Cristiano, crítica con el juego de Portugal

Katia Aveiro, la hermana del luso, reaccionó con dureza después del empate de la selección: "Mágicamente, se les ha olvidado cómo se pasa el balón, recuperarlo y hacer contraataques. El juego se desarrolló del medio campo hacia atrás... Extraña esta Copa, extraña. Pero vamos allá, inicios errados, finales certeros", escribió en su cuenta de Instagram.

Además, Katia Aveiro, según informan algunos medios, habría dado a 'me gusta' a una publicación en la que se señala el mal juego de Bruno Fernandes con la selección de Portugal frente a las buenas actuaciones con el Manchester United: "Él desaparece durante el partido y deja la responsabilidad y la carga en manos de los demás. Tiene gran talento y mucha exposición mediática, pero ¿dónde está su determinación en los momentos clave?", era parte del comentario hacia el futbolista.