Marcos Llorente: "Me llamarán facha, pero quien no sea de la selección no es español"

Marcos Llorente lo tiene muy claro: el aficionado español que no apoye a la selección o al técnico Luis de la Fuente, tras el decepcionante empate (0-0) contra Cabo Verde en la primera jornada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, "no es español".

"Supongo que habrá gente que nos mate, como siempre pasa, y gente que confíe y gente también que sepa de fútbol y que sabe que estas cosas pueden pasar. Nosotros sabemos muy bien lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal", comentaba Llorente en una entrevista a Radio Nacional de España desde la concentración de España en Chattanooga (Estados Unidos). "Me llamarán facha y tal... lo de siempre", añadió entre risas, dejando claro que era plenamente consciente del revuelo que podían provocar sus declaraciones.

Llorente admite que el equipo tiene que "mejorar cosas" y ha hecho autocrítica, pero también ha querido transmitir un mensaje de "mucha tranquilidad". "Cuando tienes las ideas claras y eres autocrítico y sabes lo que has hecho mal, simplemente es corregirlo y dar esa tranquilidad que además creo que esta selección se ha ganado. Entonces, mucha calma y estoy seguro de que el próximo partido saldrá todo muy bien y se alejarán esas dudas para quien las tenga", comentaba.

En este sentido, califica de "normal" que la afición se ponga nerviosa o les haya puesto "a parir" por la igualada contra Cabo Verde. "Hace tiempo que me da igual lo que piensen de mí. Entonces, digo lo que pienso y lo que siento. Soy sincero. Y eso en el mundo del fútbol es complicado encontrarlo, ¿no? A mí lo que me importa es el tipo de personas que tengo en mi entorno y con que me valoren ellos es lo que me vale y con lo que me quedo", señalaba.

Por otro lado, el lateral rojiblanco defendió las decisiones tomadas por el seleccionador nacional, Luis de la Fuente. "Da igual lo que haya ganado, que encima es que sí ha ganado, pero es que no entendería otra cosa que no fuera apoyar a la selección, a los jugadores, al entrenador, hayan ganado una Eurocopa o no. Quien no sea de Luis de la Fuente o quien no sea de la selección, pues no es español", sentenció.

Para Llorente marcar un hat-trick en un Mundial con 39 años como Leo Messi "es una barbaridad". "No me veo jugando a los 39 como Messi. ¿Grimaldo, al Atleti? Pues ojalá, me parece un futbolista maravilloso y bueno sé que es difícil que se den estas cosas, pero oye, ojalá", expresó el defensa colchonero.