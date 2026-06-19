México sella su pase a dieciseisavos y Canadá aplasta a Catar con una goleada histórica

La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 dejó una noche de contrastes para los equipos norteamericanos. Mientras México certificaba de forma matemática su clasificación para los dieciseisavos de final con una trabajada victoria por 1-0 ante Corea del Sur, Canadá protagonizaba una de las exhibiciones más contundentes del torneo al aplastar por 6-0 a Catar y situarse como líder provisional del Grupo B.

A última hora de la noche americana, el conjunto mexicano se convirtió en la primera selección clasificada para la siguiente fase gracias a un triunfo sufrido en el Estadio Guadalajara. El equipo dirigido por Javier Aguirre encontró más resistencia de la esperada frente a una Corea del Sur bien organizada que logró equilibrar el encuentro durante buena parte del partido.

De hecho, la primera mitad estuvo marcada por la igualdad y por la escasez de ocasiones. México intentó asumir la iniciativa en los primeros minutos, aunque sin generar excesivo peligro sobre la portería defendida por Kim Seung-gyu. Con el paso de los minutos, los asiáticos consiguieron igualar la posesión y llevar el encuentro a un terreno muy disputado en el centro del campo.

La ocasión más clara antes del descanso llegó en el minuto 20, cuando Julián Quiñones estuvo cerca de adelantar a los mexicanos con un remate de cabeza que terminó en las manos del guardameta surcoreano. Corea también tuvo su oportunidad poco antes del intermedio con un disparo de Lee Kang-in que puso a prueba la defensa mexicana.

La acción decisiva llegó nada más comenzar la segunda mitad. En el minuto 50, Raúl Jiménez probó fortuna con un disparo que parecía controlable, pero el portero Kim Seung-gyu cometió un grave error al dejar el balón muerto dentro del área. Luis Romo aprovechó el regalo para empujar la pelota a la red y establecer el definitivo 1-0.

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A partir de ese momento, Corea del Sur adelantó líneas en busca del empate, mientras México mostró solidez defensiva para proteger su ventaja. Los asiáticos tuvieron una de sus mejores oportunidades en los minutos finales, pero Raúl Rangel respondió con seguridad para conservar el resultado.

Con esta victoria, México alcanza los seis puntos en el Grupo A y ya tiene asegurada su presencia en los dieciseisavos de final. La selección mexicana cerrará la fase de grupos ante la República Checa, mientras que Corea del Sur se jugará sus opciones frente a Sudáfrica.

Canadá firma una goleada histórica ante Catar

Mucho más contundente fue la actuación de Canadá en Vancouver. La selección anfitriona firmó la mayor victoria de su historia en los Mundiales al derrotar por un rotundo 6-0 a Catar en un encuentro que dominó de principio a fin y que confirmó el crecimiento del equipo dirigido por Jesse Marsch.

Los canadienses salieron con intensidad desde el primer minuto, imponiendo una presión alta que dificultó la salida de balón del conjunto catarí. La recompensa llegó en el minuto 15, cuando Cyle Larin aprovechó un rechace del guardameta Mahmoud Abunada para abrir el marcador.

Lejos de relajarse, Canadá mantuvo el ritmo ofensivo. Jonathan David apareció en el minuto 28 para marcar el segundo tras una jugada de ataque constante por las bandas, especialmente con Tajon Buchanan como una de las principales amenazas para la defensa rival.

El partido quedó prácticamente sentenciado antes del descanso. La expulsión de Homam Ahmed dejó a Catar con un jugador menos después de una falta sobre Buchanan, y Jonathan David aprovechó la superioridad para hacer el tercer gol en el tiempo añadido de la primera parte.

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La segunda mitad estuvo marcada por un momento de preocupación para Canadá. Ismael Koné tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla en el minuto 50 tras una dura entrada de Madibo, que acabó expulsado después de la revisión del VAR. El centrocampista canadiense fue trasladado a un hospital de Vancouver para evaluar el alcance de la lesión.

Pese al golpe emocional, Canadá mantuvo el control absoluto del encuentro. Nathan Saliba hizo el cuarto con un lanzamiento de falta que terminó dentro de la portería, mientras que un gol en propia puerta de Mohamed Mannai puso el 5-0 en el marcador.

Ya en el tiempo añadido, Jonathan David completó su triplete y cerró una goleada que entra en la historia del fútbol canadiense. El triunfo deja al conjunto anfitrión líder del Grupo B con cuatro puntos y confirma su candidatura a avanzar en el torneo.

Canadá llegó al Mundial con la necesidad de romper una larga racha sin victorias en la competición y, en apenas unos días, ha conseguido sumar su primer punto, su primera victoria y ahora su primera gran goleada en una Copa del Mundo.