Mourinho frena la euforia de Enzo Fernández: antes de entrar, hay que dejar salir

El nombre de Enzo Fernández vuelve a agitar los despachos de Valdebebas. Sin embargo, lejos de las informaciones que apuntan a una ofensiva inmediata del Real Madrid por el centrocampista argentino del Chelsea, el escenario actual sería mucho más complejo y estaría condicionado por las salidas.

Según ha desvelado Sergio Valentín en su cuenta de X, durante la conocida reunión celebrada en el hotel Santo Mauro, Juni Calafat trasladó a la cúpula madridista que Enzo Fernández estaría dispuesto a vestir de blanco. Además, el jefe de ojeadores del club habría informado de que el sondeo realizado al Chelsea situaría la operación en torno a los 130 millones de euros.

🚨🚨 Tengo información sobre Enzo Fernández 🚨🚨 Mi información es opuesta a la de otros. Os cuento todo. Y con detalles. En la reunión del Santo Mauro, Juni Calafate trasladó que Enzo Pérez estaría dispuesto a ir al Real Madrid y que su sondeo al Chelsea iría por los 130… pic.twitter.com/JsdUWCLj8u — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) June 18, 2026

Una cantidad descomunal que obliga a hacer números y que, por ahora, no acaba de convencer al nuevo entrenador, José Mourinho.

El técnico portugués no niega la calidad del internacional argentino, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, pero considera que la plantilla ya presenta un evidente exceso de efectivos en la medular. "Es un jugador interesante, pero para que venga alguien de ese perfil, otros tienen que salir. Tengo overbooking", habría sido la reflexión del preparador de Setúbal durante ese encuentro sobre Enzo, que tiene contrato con los blues hasta el 30 de junio de 2032.

Seis jugadores para tres puestos

La principal objeción de Mourinho no es futbolística, sino estructural. El portugués entiende que dispone actualmente de seis futbolistas con potencial para ocupar tres plazas en el centro del campo, lo que convertiría la llegada de Enzo Fernández en una operación difícil de justificar sin movimientos previos.

En ese contexto aparece inevitablemente el nombre de Aurélien Tchouaméni. Tal y como ha informado Libertad Digital esta semana, el internacional francés ha dejado de ser intocable dentro del club y su situación podría revisarse si llegara una oferta importante que facilitase una gran incorporación en la medular.

No obstante, Sergio Valentín rebaja la temperatura de esa hipótesis. Según su información, pese a que el nombre de Tchouaméni haya surgido como posible candidato a abandonar el Bernabéu para financiar una operación de semejante magnitud, todavía no se ha producido ningún movimiento concreto ni para vender al francés ni para acometer el fichaje del argentino.

Enzo gusta pero no es prioritario

El interés existe. Mourinho considera que Enzo Fernández es un futbolista de enorme nivel, capaz de aportar despliegue, calidad técnica y liderazgo competitivo. Sin embargo, el luso también entiende que antes de abrir la puerta a una inversión cercana a los 130 millones de euros es imprescindible aclarar el panorama interno.

Por eso, a día de hoy, el mensaje que sale desde el entorno del club es de cautela. Enzo Fernández está dispuesto a escuchar al Real Madrid y el Chelsea ya ha dejado entrever cuál sería su precio aproximado, pero la operación sigue lejos de convertirse en una negociación definitiva.

El futuro del argentino en clave madridista dependerá menos de su deseo de vestir de blanco y mucho más de si Mourinho consigue despejar el atasco que observa en su centro del campo.