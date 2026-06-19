Víctor Muñoz sufre una nueva lesión muscular y su Mundial corre peligro

La Selección Española afronta una nueva complicación en su camino por el Mundial 2026. Víctor Muñoz no podrá disputar el segundo partido de la fase de grupos ante Arabia Saudí después de sufrir una nueva dolencia muscular durante su proceso de recuperación. No debemos olvidar que el extremo español, que estaba cerca de volver a estar disponible, tendrá que esperar para regresar a la competición y su evolución marcará si podrá reaparecer ante Uruguay.

La noticia llega desde la concentración de España en Chattanooga, donde el equipo prepara el duelo ante Arabia Saudí del próximo domingo. La Federación Española de Fútbol informó que, durante el plan de recuperación individualizado que seguía el jugador, apareció una nueva molestia muscular que retrasará su incorporación al trabajo competitivo.

El comunicado señaló que la disponibilidad de Víctor Muñoz para los próximos encuentros dependerá de la evolución de sus síntomas. Por ahora, su ausencia ante Arabia Saudí está confirmada y tampoco existe una fecha concreta para su regreso al terreno de juego.

El extremo ya había llegado a la concentración con problemas físicos después de sufrir una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda a finales de abril. Aunque había avanzado en su recuperación, estaba entrenando con el grupo y llegó incluso a entrar en la convocatoria frente a Cabo Verde, la nueva recaída supone un paso atrás.

Una baja sensible para el ataque de Luis de la Fuente

La ausencia de Víctor Muñoz supone un contratiempo importante para Luis de la Fuente, especialmente después de comprobar en el estreno ante Cabo Verde la necesidad de contar con jugadores capaces de romper líneas mediante el regate y la velocidad.

Pero es que, además, España tampoco tiene todavía disponible al cien por cien a Nico Williams, mientras que Lamine Yamal apunta a recuperar protagonismo pese a no encontrarse en plenitud de condiciones. Todo esto hace que se reduzcan las alternativas ofensivas del seleccionador en una zona del campo considerada clave dentro de su sistema.

No olvidemos tampoco que el futbolista del CA Osasuna todavía no ha podido debutar en el Mundial y tampoco participó en los amistosos previos debido a sus problemas musculares. Ahora, esta nueva lesión pone en duda incluso su presencia en el último partido de la fase de grupos frente a Uruguay.

El fichaje por el Liverpool, una noticia empañada

El problema físico de Víctor Muñoz coincide con una semana muy especial en la carrera del jugador. El extremo confirmó su fichaje por el Liverpool por 40 millones de euros después de completar una destacada temporada con Osasuna, donde se convirtió en una de las revelaciones del campeonato.

El futbolista, nacido en 2003, firmó una campaña de crecimiento con seis goles y dos asistencias en 34 partidos, rendimiento que le abrió las puertas de la Selección Española y ahora también del fútbol inglés.

El Liverpool decidió abonar la cláusula de rescisión del jugador para adelantarse a otros equipos interesados en su incorporación. Parte de la operación beneficiará también al Real Madrid, que mantenía derechos sobre el futbolista.

En Anfield se encontrará además con un entrenador español, Andoni Iraola, que fue anunciado como nuevo técnico del conjunto inglés. Sin embargo, antes de pensar en su nueva etapa profesional, la prioridad de Víctor Muñoz pasa por recuperarse y volver a estar disponible con España.

La Selección confía en que la evolución sea positiva, aunque la nueva dolencia muscular obliga a mantener la cautela. Por el momento, el extremo deberá esperar para ayudar al equipo en un Mundial que se ha complicado con otro problema físico en una posición clave.