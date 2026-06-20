El orden táctico de Japón pone a prueba el instinto de supervivencia de Túnez

Japón y Túnez protagonizan uno de los duelos de mayor contraste del calendario. El motivo es que, más allá del resultado, el enfrentamiento representa dos formas completamente diferentes de entender el fútbol: la disciplina táctica, la coordinación colectiva y la precisión casi matemática de la selección japonesa frente al pragmatismo, la resistencia defensiva y la capacidad tunecina para manejar los tiempos del partido.

Todo parece indicar que el encuentro será una batalla de estilos en la que cada selección intentará imponer su identidad. Y, como demostró en el primer encuentro mundialista, Japón llega con una propuesta basada en la velocidad, la presión organizada y el movimiento constante de sus jugadores, mientras que Túnez buscará convertir el partido en un duelo más incómodo, pausado y físico.

Japón, una máquina de precisión colectiva

La selección japonesa ha construido en los últimos años una identidad reconocible. Su fútbol se basa en el orden, la sincronización y la ejecución de los movimientos colectivos. Cada jugador parece saber exactamente qué espacio ocupar, cuándo presionar y cómo reaccionar tras una pérdida.

De hecho, la idea del conjunto nipón se acerca a una estructura perfectamente organizada. Las distancias entre líneas se mantienen cortas, la presión tras pérdida aparece de forma coordinada y las transiciones ofensivas buscan acelerar el juego con pocos contactos. A diferencia de otras selecciones, para Japón, el funcionamiento del equipo está por encima de cualquier individualidad. La disciplina táctica es uno de sus grandes valores y romper la estructura suele ser visto como un error que afecta al colectivo.

El equipo dirigido por Hajime Moriyasu llega además con confianza después de un empate 2-2 ante Países Bajos, un partido en el que demostró capacidad de reacción y resistencia frente a un rival de gran nivel. Los japoneses igualaron en dos ocasiones y consiguieron mantener un resultado importante gracias a su orden y capacidad para competir.

Túnez y el arte de sobrevivir al partido

En el otro lado aparece Túnez, una selección que tradicionalmente ha basado buena parte de su fortaleza en la organización defensiva y el control del ritmo. Recordemos que las Águilas de Cartago suelen plantear partidos cerrados, con bloques compactos y mucha atención al detalle defensivo. Frente a equipos que dominan la posesión, su objetivo es reducir espacios, impedir la circulación fluida y esperar el momento adecuado para salir al contraataque.

Después de la derrota por 5-1 ante Suecia en la primera jornada, el conjunto tunecino afronta el duelo con la necesidad de corregir errores defensivos y recuperar confianza. La goleada dejó dudas sobre la capacidad del equipo para resistir bajo presión, por lo que el trabajo táctico será clave.

Un duelo psicológico además de táctico

La diferencia entre ambos estilos convierte el partido en una batalla mental. Japón intentará imponer un ritmo alto, con circulación rápida y ataques constantes por las bandas, mientras que Túnez buscará ralentizar el encuentro y evitar que el rival encuentre continuidad.

A nadie se le escapa que, en general, los equipos norteafricanos suelen destacar por su capacidad para enfriar los partidos cuando el rival domina. Las interrupciones, la gestión de los momentos y la paciencia defensiva forman parte de una estrategia que busca desesperar al adversario.

Para Japón, acostumbrado a un fútbol de máxima intensidad y continuidad, romper ese ritmo puede ser un desafío. La selección asiática tendrá que mantener la calma y evitar entrar en un partido trabado donde desaparezcan sus principales virtudes.

Las claves del centro del campo

Una de las grandes batallas estará en la zona central. Túnez necesita que jugadores como Ellyes Skhiri y Hannibal Mejbri logren proteger a la defensa y cortar las líneas de pase japonesas.

Mejbri tendrá además un papel importante en la transición ofensiva. Su capacidad para conducir el balón y encontrar espacios será una de las vías para que Túnez pueda salir de la presión rival.

En Japón, el centro del campo será dirigido por jugadores encargados de mantener el equilibrio y acelerar la circulación. La precisión del pase y la capacidad para encontrar espacios serán fundamentales para superar el bloque defensivo tunecino.

Si Japón consigue mover el balón de lado a lado y obligar a Túnez a abrirse, aparecerán espacios para sus extremos. La velocidad por las bandas será una de sus principales armas.

Pero no sólo eso, sino que el partido también estará marcado por la resistencia. Japón apuesta por una presión constante que exige una concentración máxima durante los noventa minutos. Túnez, en cambio, intentará llevar el encuentro a un terreno donde cada minuto tenga un valor diferente.

Los asiáticos quieren que el partido se juegue a su velocidad. Los tunecinos necesitan que el ritmo del partido avance sin conceder demasiadas ocasiones.

En un torneo donde cada punto puede decidir la clasificación, este duelo adquiere una importancia especial. Japón busca acercarse a la siguiente ronda y confirmar las buenas sensaciones del debut. Túnez necesita reaccionar para mantener vivas sus opciones.

El enfrentamiento será, en definitiva, un choque entre dos filosofías: el fútbol metódico y colectivo de Japón contra la resistencia, el orden defensivo y la inteligencia competitiva de Túnez. Noventa minutos donde la precisión de la pizarra se enfrentará al instinto de supervivencia.