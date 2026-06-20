El partido de los rechazos: los talentos formados en Alemania que eligieron Costa de Marfil

Alemania llega lanzada a la segunda jornada del Mundial 2026 después de firmar la mayor goleada del torneo hasta el momento. La selección germana arrasó a Curazao por 7-1 y confirmó su candidatura al título desde el primer partido. Costa de Marfil también comenzó con victoria tras imponerse por 1-0 a Ecuador, aunque con muchas más dificultades. Ahora ambos equipos se enfrentan en un duelo que puede decidir el liderato del grupo.

Más allá de la clasificación, el encuentro pone sobre la mesa una reality cada vez más frecuente en el fútbol moderno: la elección de selección nacional entre jugadores con doble nacionalidad.

Formados en Alemania, internacionales con Costa de Marfil

Durante los últimos años, la Bundesliga se ha convertido en una de las grandes fábricas de talento africano del fútbol europeo. Numerosos jugadores de origen marfileño crecieron, se formaron o desarrollaron buena parte de sus carreras en Alemania.

Muchos de ellos tuvieron la posibilidad de representar a la selección alemana, pero finalmente optaron por defender los colores de Costa de Marfil. Las razones han sido diversas: vínculos familiares, sentimiento de pertenencia o mayores oportunidades deportivas. La situación refleja una realidad habitual en las grandes potencias europeas, donde numerosos futbolistas deben decidir entre el país en el que nacieron y el de sus raíces familiares.

Un fenómeno cada vez más habitual

Casos similares se han producido en Francia, Inglaterra, Bélgica o Países Bajos durante las últimas décadas. Las federaciones compiten cada vez más por convencer a jóvenes talentos con doble nacionalidad para incorporarlos a sus selecciones absolutas.

El Alemania-Costa de Marfil simboliza perfectamente ese fenómeno. Sobre el césped podrían coincidir jugadores que compartieron categorías inferiores, academias o incluso clubes formativos, pero que terminaron representando a países distintos.

Mientras Alemania busca confirmar las excelentes sensaciones dejadas ante Curazao, Costa de Marfil intentará protagonizar una de las grandes sorpresas de esta fase de grupos. El premio puede ser enorme: dejar muy encarrilado el pase a las eliminatorias.