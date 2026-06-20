El partido que los amantes del fútbol no pueden perderse: la herencia de Cruyff contra el legado de Zlatan

Países Bajos y Suecia protagonizan uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada del Mundial 2026. Los neerlandeses empataron 2-2 ante Japón en uno de los encuentros más entretenidos del torneo, mientras que Suecia firmó una contundente goleada por 5-1 frente a Túnez que la sitúa como una de las revelaciones de este inicio de campeonato.

Aunque pertenecen a culturas futbolísticas diferentes, ambas selecciones comparten una característica que las ha acompañado durante décadas: una apuesta constante por el fútbol ofensivo.

Cruyff cambió la forma de entender el fútbol

Hablar de Países Bajos es hablar inevitablemente de Johan Cruyff. La influencia del legendario futbolista neerlandés transformó para siempre la manera de jugar al fútbol no solo en su país, sino en todo el planeta.

El llamado fútbol total apostaba por la posesión, la movilidad constante y la búsqueda permanente del ataque. Una filosofía que sigue presente en la selección neerlandesa generación tras generación. Incluso en los momentos de menor éxito deportivo, Países Bajos ha mantenido una identidad reconocible basada en el protagonismo con balón y la búsqueda constante de la portería rival.

Zlatan y la evolución ofensiva de Suecia

Suecia construyó durante décadas su reputación sobre la disciplina táctica y la fortaleza física. Sin embargo, la aparición de figuras como Zlatan Ibrahimovic impulsó una transformación que acercó a la selección escandinava a modelos más ofensivos. La actual generación sueca apuesta por una presión alta, un juego vertical y una gran capacidad goleadora, como quedó demostrado en la goleada frente a Túnez.

El choque entre ambas selecciones promete convertirse en una de las grandes citas de esta fase de grupos. Los dos equipos llegan invictos y con la sensación de que una victoria podría dejar prácticamente encarrilada la clasificación para los dieciseisavos de final.