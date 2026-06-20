El Real Madrid emite un comunicado sobre Olise para desmentir que esté intentando ficharle

Después de emitir un comunicado para anunciar los fichajes de Konaté, Bernardo Silva o Cucurella y de confirmar que había hecho una oferta por Julián Álvarez que rechazó el Atlético de Madrid, el Real Madrid emite otro comunicado sobre fichajes. En concreto sobre Olise.

El Real Madrid ha emitido un comunicado sobre Olise... para desmentir su posible fichaje.

Este es el comunicado:

Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre un supuesto interés de nuestro club por el jugador del Bayern de Múnich Michael Olise, el Real Madrid C. F. desea manifestar que no ha mantenido ningún contacto directo ni indirecto con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno. El Real Madrid quiere asimismo destacar la excelente relación institucional que mantiene con el Bayern de Múnich, con quien comparte una larga historia de respeto mutuo, colaboración y admiración, y lamenta la difusión de especulaciones que no se corresponden con la realidad. Ambos clubes han mantenido siempre una relación basada en la confianza y el respeto recíproco, que se refleja, entre otros aspectos, en la convicción compartida de que cualquier eventual interés por un jugador perteneciente al otro club debe ser tratado en primer lugar entre las propias entidades, conforme a los principios de lealtad institucional que han presidido históricamente las relaciones entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid.

El Real Madrid quiere dejar claro que no hará movimientos sin el permiso previo de los clubes y destaca la buena relación que tiene con el Bayern de Múnich.