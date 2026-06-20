La estrategia clave de Arabia Saudí para frenar a España

Un entrenamiento particular. La selección de Arabia Saudí, próximo rival de España en el Mundial, emplea una herramienta peculiar para el entrenamiento de sus porteros que emplea tecnología avanzada. Se trata de unas gafas negras cuyo objetivo no es proteger del sol sino mejorar el rendimiento sobre el terreno de juego.

Estas gafas estroboscópicas o de entrenamiento visual ayudan a mejorar la concentración, los reflejos y la velocidad de reacción para evitar que el balón se cuele al fondo de la red. Durante el tiempo que los guardametas llevan puesto este accesorio, una luz intermitente provoca breves interrupciones en su campo visual. De esta manera, siguen el balón y anticipan movimientos y respuestas.

Actuación ante Uruguay

En el primer partido de la selección de Arabia Saudí el marcador terminó en empate a 1-1 gracias a la gran actuación de Mohamed al-Owais. Sus nueve paradas fueron cruciales para sostener al equipo y frenar las oportunidades de futbolistas como Araujo, Viñas, Valverde, de la Cruz y Brian Rodríguez con sus reflejos.

La EXHIBICIÓN de Al-Owais para empatar a Uruguay 🎩 Lo hizo en 2022 contra Argentina. Lo ha vuelto a hacer en 2026. Juega en 2ª división de Arabia Saudí y ya es una figura de culto en los Mundiales#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/SSkVenEzkT — DAZN España (@DAZN_ES) June 16, 2026

Para el partido del domingo, España –que no logró pasar del empate a cero en su estreno ante Cabo Verde debido al rendimiento del guardameta Vozinha– deberá perfeccionar su portería para superar al guardameta árabe y llevarse los primeros tres puntos en la Copa del Mundo.

En otras disciplinas

Este tipo de herramienta no se usa de manera exclusiva en el fútbol sino que está extendida a otros deportes de élite como en el boxeo, donde sirve para mejorar la capacidad de reacción y anticipación en las peleas. Por otro lado, en baloncesto es buena para trabajar ejercicios tanto de pases, regates y tiros así como mejorar la coordinación visual y la velocidad de toma de decisiones.

Asimismo, en tenis se emplea con el objetivo de seguir el recorrido de la pelota y anticipar cómo llega para prepararse. En definitiva, se persigue potenciar al máximo a los atletas en sus respectivas disciplinas.